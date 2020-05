Tradegate-Aktienkurs Prosus-Aktie:

78,10 EUR +0,88% (12.05.2020, 14:07)



Amsterdam-Aktienkurs Prosus-Aktie:

78,14 EUR +1,09% (12.05.2020, 14:03)



ISIN Prosus-Aktie:

NL0013654783



WKN Prosus-Aktie:

A2PRDK



Ticker-Symbol Prosus-Aktie:

1TY



Amsterdam Ticker-Symbol Prosus-Aktie:

PRX



Kurzprofil Prosus N.V.:



Prosus (ISIN: NL0013654783, WKN: A2PRDK, Ticker-Symbol: 1TY, Amsterdam Ticker-Symbol: PRX) ist ein Unternehmen aus den Niederlanden. Die Tochterfirma des südafrikanischen Medienkonzerns Naspers ist laut eigenen Angaben eine global agierende Internetgruppe und einer der größten Technologieinvestoren der Welt. (12.05.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Prosus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Prosus (ISIN: NL0013654783, WKN: A2PRDK, Ticker-Symbol: 1TY, Amsterdam Ticker-Symbol: PRX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Prosus sei eine Abspaltung des südafrikanischen Medienkonzerns Naspers. Naspers habe einen relativ kleinen Betrag in Tencent investiert und dafür etwa 30% der Anteile erhalten. Daraus sei ein riesiger Goldschatz geworden, der für Naspers immer mehr zur Belastung geworden sei. Deswegen habe man das in eine eigene Gesellschaft ausgelagert, nämlich Prosus.Der Chart der Prosus-Aktie sehe cool aus, so der Aktienprofi. Sie sei mit dem Anstieg von Tencent weiter gestiegen und laufe jetzt auf Hoch. Prosus sei ein sehr interessantes Unternehmen. Die Prosus-Aktie ist zwar spekulativ, aber wenn man eine Abneigung gegen chinesische Werte hat, da ist sie die bessere Wahl als Tencent, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 12.05.2020)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Prosus-Aktie: