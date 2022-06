Weiter steigende Nahrungsmittel- und Energiepreise sowie anhaltende Lieferengpässe würden maßgeblich dazu beitragen, dass die Verbraucherpreisinflation ein höheres Niveau erreicht und auch länger hoch bleiben werde als zuvor angenommen. In einigen fortgeschrittenen Volkswirtschaften werde nun ein Inflationsniveau erwarte, wie wir es seit den 1970er Jahren nicht mehr erlebt hätten. Der Kostendruck dürfte im Jahresverlauf 2023 nachlassen, wenn sich der Effekt steigender Zinsen allmählich bemerkbar mache.



Die Kerninflation werde in vielen großen Volkswirtschaften aber voraussichtlich im bzw. über dem Zielkorridor der Zentralbanken verharren.



Folgerung: Die Zentralbanken würden jetzt eine Wende in ihrer ultra-expansiven Geldpolitik einleiten. Wir stünden jetzt Mitte Juni 2022 unmittelbar vor dem Beginn einer Reihe von Zinserhöhungen. Deren Ende sei noch nicht abzusehen.



Um eine Wende in der inflationären Preisentwicklung zu erreichen, bedürfe es einer vollkommen erneuerten Technologie der Energiegewinnung. Ein neuer Megatrend setze ein. Erneuerbare Energien würden in den Mittelpunkt aller langfristigen Überlegungen und Investmententscheidungen rücken. Auf der Hannover Messe sei der grüne Wasserstoff ins Zentrum aller Diskussionen gerückt. Er verspreche schon jetzt Klimaneutralität, Unabhängigkeit von ausländischen Lieferanten, gesteigerter Nutzungsgrad, preiswertere Herstellung der Brennstoffzellen. Einsatz in vielen Bereichen der Industrie: Busse, Bahnen, LKWs würden bereits fahren. Flugzeuge und Schiffe würden getestet. Einsatz bei PKWs in der Erprobung. (09.06.2022/ac/a/m)





Die verschiedenen Konjunkturforschungsinstitute haben ihre Wachstumsprognosen in letzter Zeit vermindert, so Dr. Eberhardt Unger von "faiersearch".Jetzt schließe sich die OECD mit einem Ausblick an, der schon bis 2023 fast zur Stagnation reiche. "Russlands Krieg gegen die Ukraine kommt die ganze Welt teuer zu stehen!" So titele das Institut seine Prognose. Das weltweite Wachstum werde sich dieses Jahr auf 3,0% und in 2023 auf 2,8% verlangsamen.