Europäische Staatsanleiherenditen hätten zuletzt leicht aufwärts tendiert und sich damit weiter von den Analysten-Konsensschätzungen entfernt, die beispielsweise 10-jährige deutsche Staatsanleihenrenditen Mitte 2020 bei -0,40 sehen würden. Die Experten würden diese Meinung nicht teilen und in diesem Segment vorläufig zurückhaltend bleiben.



Die Aktivität am Primärmarkt sei in der Regel ein guter Stimmungsindikator. Vor allem in den USA übertreffe das bisherige Emissionsvolumen jenes des Vorjahres deutlich. Allgemein sei das Emissionsvolumen von USD Corporate Bonds und von Financial Bonds (EUR und USD) auffällig hoch. Die Experten würden denken, dass das Stimmungsbild auch in den kommenden Wochen gut und das Niveau der Risikoprämien tief bleiben werde.



Emerging-Markets-Hartwärhungs-Anleihen hätten im wahrsten Sinne des Wortes einen Spread-Rutsch ins neue Jahr 2020 gefeiert. Die positive Einschätzung dieser Assetklasse bleibe in Anbetracht der erwarteten abermaligen Ausweitung der globalen Notenbankbilanzen und der lockeren Geldpolitik aufrecht. Hinzu komme, dass die Einigung auf den Phase-1-Deal zwischen den USA und China das positive Sentiment unterstützen sollte.



Erste Anzeichen auf eine Entspannung beim Thema Handelskonflikt in Kombination mit vereinzelten vorsichtig optimistischeren Konjunkturdaten hätten für Unterstützung für die Aktienmärkte gesorgt. Dem gegenüber stehe das negative Bild bei den Gewinndaten. Die Gewinnwachstumsraten für das Jahr 2019 seien mittlerweile nur mehr leicht positiv (zum Teil sogar negativ) und die Gewinnrevisionen seien unverändert negativ. Trotz einiger kurzfristig warnender Signale (technisch überverkaufte Marktsituation) würden die Experten auf eine weitere Verbesserung bei den Fundamentaldaten setzen.



Der asiatische Raum scheine sich mittlerweile konjunkturell zu erholen und das finde mittlerweile auch bei der Gewinnentwicklung von Emerging Markets Aktien seinen Niederschlag. Der Aufwärtstrend sei vor allem vom asiatischen Raum getragen, in manchen Branchen beeinflusst von der weiteren (Nicht-)Ausbreitung des Coronavirus. Damit scheine der Gewinnrückgang, der seit Anfang 2018 angehalten habe, beendet zu sein. Damit hätten sich Schwellenländeraktien im Vergleich zum entwickelten Aktienraum endlich wieder von der etwas freundlicheren Seite zeigen können. Die Experten würden davon ausgehen, dass sich dieser Trend vorerst fortsetzen werde.



Der Iran-Konflikt habe an den Rohstoffmärkten nur sehr kurzfristig zu mehr Volatilität geführt. Politische Risikofaktoren stünden vorerst weiterhin schwächere Nachfrageaussichten (Schwäche im globalen Industriesektor) gegenüber. Im Bereich der Edelmetalle hätten sich die Zuflüsse fortgesetzt. Der Richtungsschwenk der internationalen Notenbanken unterstütze hier maßgeblich. (13.02.2020/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - In den ersten Wochen im neuen Jahr versorgen Banken und Fondsgesellschaften ihre Kundinnen und Kunden traditionell mit Prognosen zu Aktien, Anleihen, Währungen und anderen Marktsegmenten, so Ingrid Szeiler, CIO der Raiffeisen KAG.In diesem Jahr würden die meisten Voraussagen positiv ausfallen, vor allem was die Aktienmärkte betreffe. Dafür gebe es gute Gründe. Die wirtschaftliche Entwicklung sei weiterhin moderat positiv. Ein robuster Arbeitsmarkt unterstütze Konsum und Dienstleistungen. Der Industriebereich dürfte sich nach dem Abschwung der letzten Monate stabilisieren. Unterdessen bleibe die Inflation niedrig. Dies erlaube den Notenbanken, ihre expansive Geldpolitik fortzusetzen. Heiße im Klartext: negative Zinsen und Anleihenkäufe in der Eurozone, negative Realzinsen in den USA. Die Unternehmen würden gut verdienen, wobei die Zuwachsraten im Einklang mit der Gesamtwirtschaft nur moderat ausfallen würden. In Summe ist dies ein gutes Umfeld für Aktien, auch wenn kurzfristige Korrekturen - wie wir sie zuletzt in China gesehen haben - auftreten werden, so die Experten von Raiffeisen Capital Management.Was könnte schief gehen? Oft werde hier das Thema Inflation genannt. Wenn diese signifikant anstiege, wäre das außerordentlich negativ für viele Marktsegmente. Staatsanleihen ohnehin, aber vermutlich auch andere Anleihensegmente und auch Aktien würden unter die Räder kommen. Andere würden politische Risiken ins Treffen führen. Diesbezügliche Befürchtungen seien aber übertrieben, weil politische Börsen bekanntlich kurze Beine hätten.