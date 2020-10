Prof. Doris Fischer: Natürlich wissen die Unternehmen auch, dass sie eine gewisse Gefahr für den Staat darstellen. Vermutlich wissen die eine ganze Menge über viele Parteileute, wenn sie wollen.



Man bildet also eine Art Zweckgemeinschaft?



Prof. Doris Fischer: Es stimmt jedenfalls definitiv nicht, dass diese Unternehmen alle strategisch aufgebaut worden sind, um der Partei und dem chinesischen Staat zu dienen. Ich würde sagen, viele Unternehmen sind in einem Graubereich gewachsen. Da wurde mit unternehmerischer Initiative etwas ausprobiert. BYD und Alibaba waren nicht vorgesehen im chinesischen System. Als sie irgendwann da waren und Erfolg hatten, hat man sie natürlich im Zweifel in die Strategie integriert.



Was bedeutet das im Fall der digitalen Währung, an der China gerade bastelt? Gut für Alibaba und Tencent, über die ein Großteil der digitalen Zahlungsströme in China fließt? Oder ein Versuch der Partei, die Kontrolle wiederzuerlangen?



Prof. Doris Fischer: Unabhängig davon, ob es für die Konzerne gut ist oder nicht, gibt es mindestens zwei Motivationen. Eine Motivation ist anscheinend, dass man Kryptowährungen nicht freien Märkten überlassen will. Der Staat will da sicherlich die Hoheit behalten. Und international könnte es gut für die Währung sein, wenn China in diesem Bereich früh einsteigt. China hat zahlreiche Patente für die gesamte Wertschöpfungskette im Bereich der digitalen Währung angemeldet.



Sie sprachen gerade von Chinas Bewunderung für unsere Hidden Champions. Zumindest Chinas Elektroautohersteller gelten im Westen wiederum als durchaus konkurrenzfähig ...



Prof. Doris Fischer: Wobei diese Firmen oft auch mithilfe ausländischer Manager gegründet wurden. China hat das Thema Elektromobilität stärker gefördert als andere Länder und Talente angezogen. Trotzdem gibt es chinesische Forscher, die zu dem Schluss kommen: "Das größte Versagen unserer Industriepolitik betrifft die Solarindustrie und die Elektromobilität. Denn wir wollten Technologieführer werden, aber sind es immer noch nicht." Andere, wie Tesla, sind vielleicht doch noch besser.



Hat Sie eigentlich überrascht, dass Elon Musk mit Tesla mitten im Handelskrieg eine Produktionsanlage in Schanghai hochziehen durfte?



Prof. Doris Fischer: Nein. Die Chinesen wollen keinen Handelskrieg. Wenn sie Elon Musk dazu bringen können, dass er eine Großinvestition in Schanghai macht, ist das ein super Schachzug. Das bringt Geld in die Region und signalisiert gleichzeitig Offenheit. Abgesehen davon genießt Elon Musk in China ziemlich viel Bewunderung. (Analyse vom 06.10.2020)



