Xetra-Aktienkurs Procter & Gamble-Aktie:

85,09 EUR +3,62% (13.12.2018, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Procter & Gamble-Aktie:

96,49 USD +2,62% (13.12.2018, 22:01)



ISIN Procter & Gamble-Aktie:

US7427181091



WKN Procter & Gamble-Aktie:

852062



Ticker-Symbol Procter & Gamble-Aktie:

PRG



NYSE Ticker-Symbol Procter & Gamble-Aktie:

PG



Kurzprofil Procter & Gamble Co.:



Procter & Gamble (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) ist ein in 70 Ländern vertretener US-Konsumgüter-Konzern mit Hauptsitz in Cincinnati, Ohio (USA). Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1837. Procter & Gamble hat sich seit seiner Gründung u.a. durch Entwicklungen im Konsumgütermarkt einen Namen gemacht und hat immer wieder neue Wege im Marketing beschritten. Besonderes Kennzeichen ist das ausschließlich an den einzelnen Marken orientierte Marketing, während der Konzern und sein Name meist im Hintergrund bleiben. Procter & Gamble gilt daher auch als Pionier des Markenmanagements. (14.12.2018/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Procter & Gamble: Nutzen die Bullen ihre Chance? ChartanalyseEs ist eine absolute Meisterleistung, die den Käufern in der Procter & Gamble-Aktie (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) gestern gelungen ist, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.In einem allgemein schwächelndem Marktumfeld, in dem vielerorts größere Korrekturen drohen würden, habe es die Aktie auf ein neues Allzeithoch geschafft. Dies sei umso erstaunlicher, da die Bullen bereits seit 2014 mehrfach vergeblich versucht hätten, den Widerstandsbereich um 94 USD nach oben zu durchbrechen. Gestern sei dieser Ausbruch endlich gelungen und habe zudem per Tagesschlusskurs bestätigt werden können.Der Weg auf dreistellige Kurse in der Procter & Gamble-Aktie sei geebnet worden. Die Bullen müssten ihre Chance jetzt nur noch nutzen und die Aktie könnte in den nächsten Tagen weiter steigen. Schließlich stelle sich diesen momentan kein neuer Widerstand entgegen, so das abzuwarten bleibe, wie weit die Kraft der Bullen reiche. Ein erstes Achtungszeichen gäbe es, sollte es zu einem schnellen Konter der gestrigen Gewinne kommen. Ein heutiger Tagesschlusskurs unterhalb von 94,80 USD gäbe bereits zu denken. Das Risiko eines Fehlausbruchs würde steigen und mit diesem die Gefahr eines neuerlichen Tests der Unterstützung bei 90 USD. (Analyse vom 14.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Procter & Gamble-Aktie:84,56 EUR -0,42% (14.12.2018, 08:48)