Procter & Gamble (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) ist ein in 70 Ländern vertretener US-Konsumgüter-Konzern mit Hauptsitz in Cincinnati, Ohio (USA). Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1837. Procter & Gamble hat sich seit seiner Gründung u.a. durch Entwicklungen im Konsumgütermarkt einen Namen gemacht und hat immer wieder neue Wege im Marketing beschritten. Besonderes Kennzeichen ist das ausschließlich an den einzelnen Marken orientierte Marketing, während der Konzern und sein Name meist im Hintergrund bleiben. Procter & Gamble gilt daher auch als Pionier des Markenmanagements. (22.11.2021/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Procter & Gamble-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Aktie von Procter & Gamble (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) erreichte am 9. November 2020 ein Allzeithoch bei 146,76 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Nach diesem Hoch sei eine volatile Seitwärtsbewegung gestartet, wobei die Aktie im Tief dabei auf 121,54 USD zurückgefallen sei. Am 13. September 2021 habe es einen ersten Ausbruchsversuch gegeben, der aber direkt abverkauft worden sei. Seit 10. November versuche sich der Wert über der Widerstandszone zwischen 145,87 und 146,76 USD zu etablieren. In der Spitze sei er bereits auf 148,59 USD geklettert. Aber bisher habe er sich nicht nach oben abgesetzt.AusblickDie Aktie von Procter & Gamble versuche gerade aus einer einjährigen Seitwärtsbewegung nach oben auszubrechen. Bisher sei der Ausbruch aber noch nicht signifikant. Komme es zu einem signifikanten Ausbruch, dann wäre eine weitere Rally in Richtung 177,12 USD möglich. Sollte die Aktie aber stabil unter 145,87 EUR abfallen, würde sich das Chartbild eintrüben. In diesem Fall wäre mit Abgaben in Richtung 142,71 USD oder an den EMA 200 bei aktuell 139,21 USD zu rechnen. (Analyse vom 22.11.2021)Börsenplätze Procter & Gamble-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Procter & Gamble-Aktie:130,74 EUR +0,54% (22.11.2021, 09:16)