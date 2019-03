Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Probiodrug AG (ISIN: DE0007921835, WKN: 792183, Ticker-Symbol: PB9, Euronext Amsterdam: PBD) mit Sitz in Halle (Saale) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, mit strategischem Schwerpunkt ausgerichtet auf die Entwicklung von Medikamenten zur Behandlung von Alzheimer. Die Firma hat ein neues Therapiekonzept entwickelt, das in den Entstehungsprozess und das frühe Krankheitsgeschehen eingreift. Die Entwicklungsansätze zielen dabei auf das Pyroglutamat-Abeta (pGlu-Abeta) ab, einer Schlüsselkomponente der neuro-/ synaptotoxischen Pathologie der Erkrankung. In diesem Prozess spielt das Enzym von Glutaminylzyklase (QC) eine entscheidende Rolle.



Probiodrugs führender Produktkandidat, PQ912, hat eine Phase-2a-Studie (SAPHIR) erfolgreich abgeschlossen. Die Pipeline des Unternehmens umfasst daneben auch PBD-C06, einen anti pGlu-Abeta-spezifischen monoklonalen Antikörper, der sich in der präklinischen Entwicklung befindet. Probiodrug besitzt Patente, die die Inhibierung von QC als therapeutisches Prinzip (medical use) und seine Produktkandidaten (composition of matters) schützen. Aus eigener Sicht hat das Unternehmen eine führende Position auf diesem Forschungsgebiet. (20.03.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Probiodrug-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des biopharmazeutisches Unternehmens Probiodrug AG (ISIN: DE0007921835, WKN: 792183, Ticker-Symbol: PB9, Euronext Amsterdam: PBD) unter die Lupe.Nachdem die Aktie in den vergangenen Monaten förmlich nach unten durchgereicht worden sei, melde sie sich heute mit einem deutlichen Kurssprung zurück. Fast 39% gehe es nach oben auf zwei Euro. Grund für den massiven Kursanstieg sei die Meldung, dass Probiodrug und die Alzheimer's Disease Cooperative Study (ADCS) von der US-Gesundheitsbehörde NIH (National Institute of Health) bei einem US-Phase-2b-Studienprogramm unterstützt werde. Die Förderung erfolge im Rahmen eines Forschungsprojekt (R01) von rund 15 Millionen US-Dollar über einen Zeitraum von vier Jahren, heiße es in einer Mitteilung von Probiodrug. Ziel des Programms sei es, die Wirksamkeit und Sicherheit von Probiodrugs Wirkstoff PQ912 bei Patienten mit leichter kognitiver Beeinträchtigung (MCI) oder leichter Demenz aufgrund ihrer Alzheimer-Erkrankung zu untersuchen."Wir sind dem NIH überaus dankbar, dass es uns hilft einen neuen, experimentellen therapeutischen Ansatz für Menschen mit leichter kognitiver Beeinträchtigung oder leichter Demenz aufgrund früher Alzheimer Erkrankung voranzutreiben", habe Howard Feldman, Professor für Neurowissenschaften und Direktor der ADCS, gesagt. "Mit der neuen Medikation PQ912 können wir auf verschiedene Krankheitsmechanismen zielen, einschließlich dem Abbau von pGlu-Abeta einer besonders toxischen Form von Amyloid-Beta-Peptiden sowie der Modulation des neuroinflammatorischen Prozesses, der bei dieser Krankheit auftritt. Wir freuen uns darauf, in der Lage zu sein, die beste Dosierung zu ermitteln, eine Chance, die wir in klinischen Studien oft nicht bekommen und die definitiv helfen wird, zu klären, ob dieser Ansatz funktioniert.""Wir glauben fest an unseren First-in-Class-Ansatz zur Behandlung der frühen Alzheimer-Erkrankung und hoffen, dass das Vertrauen des NIH in PQ912 andere Investoren dazu motiviert, uns bei diesem wichtigen Entwicklungsprojekt zu unterstützen", so Dr. Ulrich Dauer, CEO von Probiodrug. "Die Fördermittel des NIH werden dazu beitragen, wichtige Daten für unser Therapiekonzept zu liefern."Bislang sei noch keinem Unternehmen weltweit gelungen, einen bahnbrechenden Durchbruch in der Alzheimerbehandlung zu erzielen. Dementsprechend bleibe die Aktie von Probiodrug hochspekulativ. Gelinge es dem Unternehmen jedoch, große Fortschritte in der Alzheimerforschung zu machen und positive klinische Resultate zu erzielen, würde dies enormes Potenzial für die Aktie bedeuten.Die Probiodrug-Aktie eignet sich deswegen nur als kleine Depotbeimischung für äußerst risikobereite Investoren, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.03.2019)