Noch begehrter scheine aktuell das Tochterunternehmen Flaconi zu sein. Der Berliner Online-Versandhändler für Kosmetikprodukte sei stetig über die letzten Jahre hinweg gewachsen und zeige sich auch in der Krise als verlässlicher Umsatzbringer für ProSiebenSat.1. Bereits im Sommer 2020 habe der Vorstandssprecher Rainer Beaujean Flaconi als krisenfest bezeichnet. An der Flaconi GmbH sei ProSiebenSat.1 über die NuCom-Group beteiligt. Wenig überraschend würden zahlreiche Unternehmen wie Zalando, Douglas und der zum LVMH (ISIN FR0000121014/ WKN 853292)-Konzern gehörende Parfümhändler Sephora ihr Interesse an der wachstumsstarken Tochter bekunden. ProSiebenSat.1 scheine dabei nicht abgeneigt zu sein, denn wie kürzlich bekannt geworden sei, werde sich der Entertainment-Konzern in Zukunft vermehrt auf Unterhaltungsbereiche, wie das klassische TV-Geschäft, konzentrieren. Von den zahlreichen Beteiligungen möchte man sich deswegen trennen, sofern diese nicht dem Kerngeschäft dienlich seien, was bei Flaconi nicht der Fall sein dürfte.



Auch im neuen Jahr bleibe der Online-Versandhändler Zalando weiter auf Erfolgskurs. Erst kürzlich sei es der Aktie des Unternehmens aus Berlin gelungen, die Marke von EUR 100 zu erreichen, was gleichzeitig ein neues Allzeithoch bedeutet habe. Eine mehr als beachtliche Entwicklung, wenn man bedenke, dass die Zalando-Aktie noch vor gut einem halben Jahr bei einem Kurs von rund EUR 60 notiert habe. Zalando zähle klar zu den Profiteuren des anhaltenden Lockdowns und der Schließung der stationären Geschäfte. In den vergangenen zwölf Monaten habe man jedes Quartal deutlich wachsende Umsätze erwirtschaften und darüber hinaus die Zahl von Neukunden stetig erhöhen können. Selbst nach Lockerungen der aktuellen Lockdownmaßnahmen würden Experten dennoch auch zukünftig von einem Wachstum hinsichtlich der Umsätze ausgehen, allerdings mit reduzierter Dynamik.



Das sich der Online-Versandhändler am Markt etabliert habe, zeige das neue Programm "Zalando Connected Retail", welches Fremdhändlern ermögliche, ihre eigenen Produkte über die Zalando-Plattform zu verkaufen. Einer der Kooperationspartner des Programms sei das Bekleidungsunternehmen C&A, den wie vielen stationären Händlern falle dem Branchenurgestein die Transformation zum Online-Handel sehr schwer. Insgesamt habe Zalando bereits mehr als 3.000 Partnerunternehmen für das Programm gewinnen können und schaffe es so mit dem "Connected Retail-Programm" die Dominanz als einer der führenden Onlinehändler mit hoher Geschwindigkeit weiter auszubauen.



Daher passe auch der Versuch der Übernahme der ProSiebenSat.1-Beteiligung an Flaconi ins Bild. Zalando erhoffe sich dadurch weitere Wachstumspotenziale um somit langfristig Marktanteile des Platzhirschen Douglas zu erobern. Bisher setze Douglas im Vergleich zu Flaconi die dreifache Menge an Kosmetik im Online-Handel ab, aber dennoch erhoffe sich Zalando durch die potenzielle Übernahme und die eigene Marktmacht ein starkes Wachstum im Bereich Kosmetik-Handels.



Die Aktie der ProSiebenSat.1 Media SE werde aktuell bei EUR 17,94 (16.02.2021) gehandelt. Das Jahreshoch sei bei EUR 18,00 (15.02.2021) und das Jahrestief bei EUR 5,88 (18.03.2020) erreicht worden. Bei Bloomberg würden elf Analysten die Aktie auf "buy", vier auf "hold" und fünf auf "sell" setzen.



Die Aktie der Zalando SE werde aktuell bei EUR 102,35 (16.02.2021) gehandelt. Das Jahreshoch sei bei EUR 102,35 (16.02.2021) und das Jahrestief bei EUR 29,5 (23.03.2020) erreicht worden. Bei Bloomberg würden 21 Analysten die Aktie auf "buy", zwölf auf "hold" und vier auf "sell" setzen. (Ausgabe vom 17.02.2021) (18.02.2021/ac/a/m)







