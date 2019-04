Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie:



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 14 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Online-Präsenz via Web, Mobile, Smart TV, Apps und Social Media generiert mehr als fünf Milliarden Video Views jährlich. In seine 120.000 Programmstunden investiert das Unternehmen jedes Jahr mehr als eine Milliarde Euro.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit zehn führenden Portfoliounternehmen, die Online-Preisvergleich, Geschenke/Events, Dating und Beautyprodukte anbieten und jährlich 360 Millionen Kundeninteraktionen haben.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen 6.500 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (05.04.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von Andreas Deutsch, Redakteur Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) unter die Lupe.Der MDAX-Titel sei plötzlich wieder gefragt an der Börse. Nach dem monatelangen Horror-Absturz habe die Aktie 14 Prozent in nur sechs Tagen gewonnen. Grund seien Übernahmespekulationen um die italienische Mediaset.Mediaset und der deutsche Konzern hätten ein gemeinsames Problem: die immer stärker werdende Konkurrenz durch Streamingdienste. Bei Mediaset habe der harte Wettbewerb dazu geführt, dass die Erlöse seit Jahren rückläufig seien. Habe der Umsatz der Gruppe im Jahr 2011 noch bei 4,3 Mrd. Euro gelegen, seien es im vergangenen Jahr nur noch 3,4 Mrd. gewesen. Positiv dagegen: Die Nettoverschuldung sei auf nur noch 736 Mio. Euro zurückgegangen.Die entspanntere Finanzlage bringe Mediaset in eine gute Position für das große Ziel: einen neuen europäischen TV-Riesen zu bilden. Dabei habe Mediaset-CEO Fedele Confalonieri offenbar ein Auge auf ProSiebenSat.1 geworfen. Confalonieri wisse aber: "Es liegt nicht nur an uns."Bei ProSiebenSat.1 reagiere man bisher zurückhaltend auf die Meldung. Eine Konzernsprecherin habe lediglich gesagt, die Münchener würden es vorziehen, "im Rahmen einer bestehenden europäischen Medienallianz zusammenzuarbeiten".Der Absturz von ProSiebenSat.1 sollte nicht nur bei Mediaset Interesse wecken. Auch für Finanzinvestoren könnte das Unternehmen interessant sein - in Einzelteilen. Denn: ProSiebenSat.1 sei ja nicht nur klassisches Fernsehen. In der Tochter Nucom Group habe ProSiebenSat.1 seine Internetaktivitäten (u.a. Parship, Elitepartner, Jochen Schweizer) gebündelt. Die Dienste seien zum größten Teil keine kleinen Fische, sondern hätten viel Potenzial. 2019 strebe Nucom einen Umsatz von einer Milliarde Euro an. DER AKTIONÄR schätze den Wert der Sparte auf 1,8 Mrd. Euro.ProSiebenSat.1 stehe mit dem Rücken zur Wand. Bei dem Konzern müsse dringend etwas passieren, um das Vertrauen der Investoren nachhaltig zurückgewinnen. Sollten sich die Übernahmegerüchte verdichten, dürfte die Aktie noch ein gutes Stück zulegen. Würden sie sich als heiße Luft herausstellen, könnte das Papier das Mehrjahrestief bei 12,61 Euro testen.Risikobereite Anleger können eine Wette wagen, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link