ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 15 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es über 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zugleich nutzen monatlich rund 36 Mio. Unique User die von ProSiebenSat.1 vermarkteten Online-Angebote. Das weltweite Video-Channel-Network Studio71 erreicht monatlich über 9,9 Milliarden Video Views und betreibt über 1.400 Kanäle.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit führenden Portfoliounternehmen aus den Bereichen Verbraucherberatung, Partnervermittlung, Erlebnisgeschenke & Geschenkgutscheine sowie Beauty & Lifestyle.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen über 7.000 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (01.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media SE (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) unter die Lupe.Die Sendergruppe ProsiebenSat.1 schätze die Lage bei den TV-Werbeeinnahmen nicht mehr so dramatisch wie im Frühjahr ein. Die wichtige Ertragskomponente entwickle sich besser als zunächst erwartet, so die Mitteilung des Unternehmens vom Mittwoch. Konkrete Prognosen habe Rainer Beaujean, Finanzvorstand und Vorstandssprecher, nicht abgeben wollen. Zum Wochenstart habe die Aktie einen Ausbruch oberhalb von 11,30 probiert. Wie gehe es nun weiter bei der Aktie des zweitgrößten deutschen Medienkonzerns?"Ich rechne im September mit einem Minus bei den Werbeerlösen von weniger als zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr", habe Vorstandssprecher und Finanzvorstand Rainer Beaujean am Mittwoch dem "Handelsblatt" gesagt. Er sehe damit seine Mediengruppe verglichen mit der Konkurrenz relativ gut aufgestellt. ProsiebenSat.1 prognostiziere eine ähnliche Entwicklung für den Oktober.Eine Prognose für die Geschäftsentwicklung im Rest des Jahres traue Beaujean sich noch nicht zu, erst Anfang November werde er einen Ausblick geben. Weitere Kostensenkungen lehne er ab. "Wir haben uns dagegen entschieden, radikal im Programm zu kürzen. Momentan kommen keine neuen Filme und Serien von Disney oder Netflix. Das ist ein guter Moment, unsere Plattformen mit Inhalten neu zu positionieren", habe er gesagt. Es werde auch keinen Personalabbau geben. "Falls es noch mal zu einem Mega-Lockdown wie im Frühjahr kommen sollte, müssten wir die Situation natürlich noch einmal neu bewerten", habe er jedoch eingeschränkt.Beaujean lege andere Schwerpunkte als sein Vorgänger Max Conze, der im März nach nicht einmal zwei Jahren habe gehen müssen. Umsatzwachstum sei zwar weiter wichtig, stehe aber nicht mehr an erster Stelle. "Wir werden schließlich von Investoren nach Cashflow, Dividendenfähigkeit und Verschuldung beurteilt", so der Manager."Der Aktionär" habe die ProSiebenSat.1-Aktie als kurzfristigen Trading-Tipp bei 10,80 Euro empfohlen. Investierte Anleger bleiben engagiert, so Adam Maliszewski. Mittelfristig orientierte Anleger sollten das Kursverhalten bei 11,40/ 11,50 Euro beobachten und könnten nach einem erfolgreichen Ausbruch einsteigen. (Analyse vom 01.10.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: ProSiebenSat.1 Media.