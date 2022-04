Aktien von ProSiebenSat.1 Media befinden sich im Real-Depot von "Der Aktionär".



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) vereint als Digitalkonzern führende Entertainment-Marken mit einem erfolgreichen Dating & Video- sowie Commerce & Ventures-Portfolio unter einem Dach. Das Unternehmen digitalisiert sein TV-Geschäft konsequent und nutzt gleichzeitig seine Unterhaltungsstärke, um seine digitalen Geschäftsfelder weiter auszubauen. Mit dieser Aufstellung treibt ProSiebenSat.1 die Diversifizierung aus eigener Kraft kontinuierlich voran.



Im Entertainment-Bereich bietet ProSiebenSat.1 beste Unterhaltung - jederzeit, überall und auf jedem Gerät. Mit seinen 15 Free- und Pay-TV-Sendern in Deutschland, Österreich und der Schweiz adressiert man unterschiedliche Zielgruppen und erreicht im Kernmarkt Deutschland monatlich rund 60 Mio. Menschen. Hinzu kommen knapp 11 Mio. Unique User über die Online-Kanäle. (01.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nach Ansicht von Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" können sich Anleger die Aktie der ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ins Depot legen.Potenzielle Treiber für den Kurs der ProSiebenSat.1-Aktie habe es in der vergangenen Zeit genügend gegeben. Der geplante Börsengang der Tochter ParshipMeet Group, der immer wieder diskutierte Verkauf der Produktionstochter Red Arrow oder auch die latente Übernahmephantasie durch Silvio Berlusconis MFE. Wie heute bekannt geworden sei, gebe es wieder Kaufinteressenten für Red Arrow.ProSiebenSat.1 solle laut Bloomberg für die Produktionstochter Red Arrow Kreisen zufolge mehrere Angebote erhalten haben. Sprecherinnen des Fernsehkonzerns aus Unterföhring bei München hätten auf Nachfrage den Sachverhalt nicht kommentieren wollen. Allerdings habe sich das Medienunternehmen bereits 2019 von Red Arrow trennen wollen. Das Unternehmen trage zu einem Großteil des Gesamt-Content-Umsatzes bei ProSieben bei. Der Spartenerlös des Jahres 2021 habe bei 491 Millionen Euro gelegen, der Gesamtumsatz der ProSiebenSat.1 Gruppe habe bei 4,5 Milliarden Euro gelegen.Ebenfalls für dieses Jahr geplant sei der Börsengang der Tochter ParshipMeet, an der ProSiebenSat.1 53 Prozent der Anteile halte. Im Zuge des IPOs könnte das Tochterunternehmen mit 4 bis 5 Milliarden Euro bewertet werden.Ein weiterer potenzieller Kurstreiber sei die latente Übernahmefantasie durch den Berlusconi-Konzern MFE (Media for Europe). Erst im März habe dieser seine Beteiligung an der ProSiebenSat.1 Gruppe auf über 25 Prozent aufgestockt und wolle dort langfristige strategische Ziele umsetzen.Während es bei der Aktie zuletzt nicht gut gelaufen sei, gebe es dennoch zahlreiche Faktoren, die den Kurs in die Höhe treiben könnten. Neben Red Arrow gebe es noch zahlreiche weitere Assets, die verkauft werden könnten, hinzu komme die Übernahmefantasie.Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: ProSiebenSat.1 Media.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: ProSiebenSat.1 Media.