Erst am gestrigen Mittwoch habe die US-Bank J.P. Morgan ihre Einschätzung für ProSiebenSat.1 mit "overweight" bestätigt, das Kursziel aber von 28 auf 26 Euro gesenkt. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau ergebe sich damit immer noch ein Kurspotenzial von 83 Prozent.



Die träge Entwicklung der Dating-Plattform von ProSiebenSat.1 verdunkle die Börsenpläne. Das wirke an der Börse stärker, als die starke Entwicklung des TV-Geschäfts und die Prognoseerhöhung. "Der Aktionär" sei jedoch zuversichtlich, dass sich der Medien-Konzern noch berappele.



Die ProSiebenSat.1-Aktie bleibt mit Stopp-Loss bei 13,50 Euro haltenswert, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". Mutige Anleger würden gar auf eine Trading-Chance aufwärts setzen. (Analyse vom 04.11.2021)



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: ProSiebenSat.1 Media.



Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

14,325 EUR -3,31% (04.11.2021, 13:53)



XETRA-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

14,22 EUR -4,11% (04.11.2021, 13:37)



ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

DE000PSM7770



WKN ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM777



Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM



NASDAQ OTC-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PBSFF



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) vereint führende Entertainment-Marken mit einem starken Dating- sowie Commerce & Ventures-Portfolio unter einem Dach und zählt so zu einem der diversifiziertesten Medienunternehmen in Europa.



ProSiebenSat.1 bietet beste Unterhaltung - jederzeit, überall und auf jedem Gerät. Mit seinen 15 Free- und Pay-TV-Sendern kann ProSiebenSat.1 über 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz erreichen. Zugleich nutzen monatlich rund 33 Millionen Unique User:innen die von ProSiebenSat.1 vermarkteten Online-Angebote. Hinter ProSiebenSat.1 stehen rund 7.100 Mitarbeiter. (04.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zahlen hui - Kurse pfui. Auf diese etwas platte Abkürzung lasse sich die heutige Kursentwicklung von ProSiebenSat.1 bringen. Dabei müssten Anleger eine turbulente Achterbahn-Fahrt verkraften. Nach anfänglich starken Kursgewinnen sacke der Kurs des MDAX -Werts plötzlich stark ab. Was hinter dem wilden Ritt von ProSieben stecke.Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 habe starke Quartalszahlen vorgelegt und blicke nun noch optimistischer auf das Gesamtjahr. Der Umsatz dürfte 2021 bei 4,45 bis 4,55 Milliarden Euro liegen, so ProSieben. Zuvor habe der Konzern mit 4,4 bis 4,5 Milliarden Euro gerechnet. Analysten würden bisher mit einem Erreichen des oberen Endes der Spanne der alten Prognose rechnen.Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) solle nun bei 830 bis 850 Millionen Euro liegen. Zuvor habe die Prognose bei 800 bis 840 Millionen Euro gelegen. Die Erwartung des Unternehmens liege damit über dem bisherigen Schnitt der von Bloomberg erfassten Experten.Im dritten Quartal sei der Umsatz dank eines kräftig gestiegenen Werbegeschäfts um 15 Prozent auf 1,055 Milliarden Euro gestiegen. Das habe in etwa den Erwartungen von Experten entsprochen. Das Werbegeschäft habe sich nach den Einflüssen der Covid-19-Pandemie noch stärker als erwartet verbessert, habe es weiter geheißen. In allen Segmenten hätten die Erlöse über dem Vor-Corona-Niveau gelegen.Das bereinigte EBITDA habe um neun Prozent zum entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 162 Millionen Euro zugelegt. Die entsprechende Marge sei hingegen um 0,8 Prozentpunkte auf 15,3 Prozent gesunken. Unter dem Strich seien 73 Millionen Euro hängengeblieben, ein Plus von sechs Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie habe sich auf 26 Cent verdoppelt.Vorstandssprecher Rainer Beaujean habe in Unterföhring gesagt: "Wir haben die höchsten Werbeerlöse und den höchsten Umsatz in einem dritten Quartal erreicht." Den Aktionären habe er eine höhere Dividende in Aussicht gestellt: Der bereinigte Konzernjahresüberschuss, den ProSiebenSat.1 in der Regel zur Hälfte als Dividende ausschütte, solle nun "deutlich" über dem Vorjahreswert von 221 Millionen Euro liegen.Die starken Zahlen und die Prognoseerhöhung hätten im frühen Handel für einen kräftigen Kurssprung gesorgt. Bis auf 15,46 Euro habe die ProSiebenSat.1-Aktie vor dem Xetra-Start angezogen - ein Plus zum gestrigen Späthandel von mehr als vier Prozent.Mit Öffnung des Xetra-Handels rausche der MDAX-Wert vom Tageshoch jedoch um mehr als acht Prozent auf 14,17 Euro in die Tiefe. Mehrere Gründe würden für die Kurskapriolen genannt. Der Warburg-Experte Jonas Blum habe ProSiebenSat.1 zwar hervorragende Ergebnisse im TV-Bereich attestiert, aber eine insgesamt maue Entwicklung im Dating-Geschäft - auch im Vergleich mit der US-Konkurrenz. Dies könnte den Wert beim geplanten Börsengang der Dating-Sparte im ersten Halbjahr 2022 schmälern, sollten sich die Trends als strukturell erweisen.Am Morgen sei nach einem Pressebericht des Business Insider auch die mögliche Übernahme durch den italienischen Großaktionär Mediaset wieder Thema gewesen. Mediaset-Chef Pier Silvio Berlusconi, Sohn von Italiens E-Regierungschef Silvio Berlusconi, wolle demnach die Macht bei der deutschen Sendergruppe ausweiten. Berlusconi wolle den im kommenden Juni auslaufenden Vertrag von CEO Rainer Beaujean nicht verlängern und drei Aufsichtsratsposten mit seinen Leuten besetzen, habe das Magazin berichtet.Aufsichtsratschef Werner Brandt habe umgehend klargestellt: "Der Aufsichtsrat unterstützt voll und ganz den Vorstand und die Strategie von ProSiebenSat.1. Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung des Unternehmens, seitdem Rainer Beaujean mit seinem Team im März 2020 das Unternehmen leitet."Laut Beaujean herrsche zwischen Unterföhring und Mediaset in Mailand praktisch Funkstille. "Wir sind immer offen für Kontakt und fragen, ob Interesse besteht. Wir bekamen bisher immer zur Antwort, dass das nicht so ist", habe er gesagt.Mediaset habe vor etwa vier Monaten angekündigt, eine Medienfabrik als Teil des europäischen TV-Projekts schaffen zu wollen. Man könne sich beispielsweise vorstellen, ein Angebot für den britischen TV-Sender Channel 4 abzugeben. Auch eine Kooperation mit Vivendi sei damals nicht ausgeschlossen worden. Man strebe zudem eine engere Kooperation mit der deutschen Sendergruppe an. Sogar ein Zusammengehen mit dem deutschen ProSieben-Konzern sei angedeutet worden, was "großen Wert schaffen" würde.