Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 14 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 2018 erreichte ProSiebenSat.1 auf den digitalen Plattformen des Konzerns 3 Milliarden Video Views. In seine 120.000 Programmstunden investiert das Unternehmen jedes Jahr mehr als eine Milliarde Euro.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit führenden Portfoliounternehmen aus den Bereichen Verbraucherberatung, Partnervermittlung, Erlebnisgeschenke & Geschenkgutscheine sowie Beauty & Lifestyle.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen rund 6.500 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (24.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Von solchen Quotenerfolgen bräuchte ProSiebenSat.1 mehr! Die Sendegruppe habe am Mittwoch nach dem Traumstart von "The Masked Singer" eine zweite Staffel angekündigt. Allerdings helfe das der Aktie auch am Mittwoch nicht auf die Sprünge. Die Performance seit dem Zwischenhoch vom Februar 2018 sei einfach nur brutal."The Masked Singer" habe sich innerhalb kurzer Zeit zum absoluten Quotenerfolg für ProSiebenSat.1 entwickelt und nach einem Traumstart Woche für Woche Zuschauer gewonnen. "Wer hätte vor zwei Monaten gedacht, dass Deutschland in diesem Sommer darüber spekuliert, wer als Monster in einer ProSieben-Show auftritt?", so ProSieben-Chef Daniel Rosemann zur dpa.Daher wolle der Sender im kommenden Jahr eine zweite Staffel mit neuen Masken und Promis zeigen.Die vierte Folge der Rate-Show hätten am vergangenen Donnerstag mehr als drei Millionen Zuschauer gesehen, bei den 14- bis 49-Jährigen habe der Marktanteil bei gut 27 Prozent gelegen.In der von Matthias Opdenhövel moderierten Live-Sendung aus Köln müssten Zuschauer und ein festes Rate-Team entlarven, welche verkleideten und vollständig maskierten Promis auf der Bühne singen und tanzen würden.ProSiebenSat.1 sei charttechnisch massiv angeschlagen. Die zwischenzeitliche Rally vor wenigen Wochen habe sich als Strohfeuer erwiesen. Der Markt konzentriere sich derzeit klar auf das Negative und klammere sowohl die günstige Bewertung als auch Quotenerfolge wie "The Masked Singer" und ein stark wachsendes Internetgeschäft aus.Wer investiert ist, beachtet den Stopp bei 11,50 Euro, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.07.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link