Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 15 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es über 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zugleich nutzen monatlich rund 36 Mio. Unique User die von ProSiebenSat.1 vermarkteten Online-Angebote. Das weltweite Video-Channel-Network Studio71 erreicht monatlich über 9,9 Milliarden Video Views und betreibt über 1.400 Kanäle.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit führenden Portfoliounternehmen aus den Bereichen Verbraucherberatung, Partnervermittlung, Erlebnisgeschenke & Geschenkgutscheine sowie Beauty & Lifestyle.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen über 7.000 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (22.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media SE (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) unter die Lupe.Die deutsche Sendergruppe habe den Server- und Cloud-Hosting-Anbieter Myloc verkauft. Der italienische Cloud-Anbieter Wiit zahle 50 Millionen Euro. Myloc habe mit seinen Rechenzentren vergangenes Jahr 16 Mio. Euro Umsatz und 4 Mio. Euro EBIT erzielt.Der Deal, der gestern verkündet geworden sei, passe zur ProSieben-Strategie, sich mehr aufs Kerngeschäft zu konzentrieren. Am heutigen Dienstag steige der Kurs zeitweise auf mehr als 11 Euro. Das liege wohl v.a. an einem Medienbericht aus Italien. Demnach erwäge der Investor Mediaset, seinen ProSiebenSat.1-Anteil aufzustocken. Mediaset halte bereits rund ein Viertel aller Aktien.Aus Anlegersicht seien das gute Nachrichten. Ohnehin wirke ProSiebenSat.1 recht günstig. Allerdings sei der Kurs heute zunächst schnell und deutlich wieder unter die 11-Euro-Marke gerutscht. Charttechnisch gebe es bislang keine Trendwende. Wer nicht investiert sei, warte weiter ab, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.09.2020)Hinweis:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: ProSiebenSat.1.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie: