Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: ProSiebenSat.1.



Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie:



Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

13,36 EUR -4,91% (07.11.2019, 11:36)



Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

13,41 EUR -4,86% (07.11.2019, 11:51)



ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

DE000PSM7770



WKN ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM777



Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PBSFF



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 14 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 2018 erreichte ProSiebenSat.1 auf den digitalen Plattformen des Konzerns 3 Milliarden Video Views. In seine 120.000 Programmstunden investiert das Unternehmen jedes Jahr mehr als eine Milliarde Euro.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit führenden Portfoliounternehmen aus den Bereichen Verbraucherberatung, Partnervermittlung, Erlebnisgeschenke & Geschenkgutscheine sowie Beauty & Lifestyle.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen rund 7.000 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (07.11.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) unter die Lupe.Dem Medienkonzern ProSiebenSat.1 würden im Zuge des kriselnden TV-Werbegeschäfts und der digitalen Neuausrichtung erneut die Gewinne weg brechen. Positiv: An den Jahreszielen habe Konzernchef Max Conze festgehalten. Die Anleger könne das im frühen Donnerstaghandel nicht trösten - die Aktie knicke um drei Prozent ein.Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei im dritten Quartal zum Vorjahreszeitraum um ein Viertel auf 131 Millionen Euro gefallen. Der auf die Aktionäre des Konzerns entfallende bereinigte Gewinn habe sich dabei um fast 40 Prozent auf 46 Millionen Euro reduziert. Unbereinigt sei der Überschuss sogar um über 70 Prozent gesunken.Umsatzseitig habe sich der Konzern vor allem wieder dank seiner Produktionstochter Red Arrow Studios und seinen in der NuCom-Group gebündelten E-Commerce-Aktivitäten über Wasser halten können.Auch habe es Zuwächse im Bereich der Werbetechnologie sowie bei der digitalen werbefinanzierten Streaming-Plattform Joyn gegeben.Im klassischen TV-Werbegeschäft seien die Erlöse allerdings um sechs Prozent zurückgegangen, was nach Angaben des Unternehmens "deutlich schwächer als ursprünglich erwartet" gewesen sei. Hier habe ProSiebenSat.1 die gestiegenen wirtschaftlichen Unsicherheiten zu spüren bekommen.An den Jahreszielen habe Konzernchef Max Conze zwar festgehalten: So erwarte er beim Umsatz noch immer einen Anstieg im mittleren einstelligen Prozentbereich, während die bereinigte EBITDA-Marge am unteren Ende der zuletzt angepeilten Spanne von 22 bis 25 Prozent liegen solle.Das Management habe dennoch betont, dass letztlich alles von der Entwicklung des wirtschaftlichen Umfelds und des TV-Werbegeschäfts im vierten Quartal - dem traditionell wichtigsten Quartal - abhänge.ProSiebenSat.1 gehe trotz der schlechten Quartalszahlen genau den richtigen Weg, den Fokus zunehmend auf die Internetaktivitäten zu legen. Das mache das Medienunternehmen zu einem aussichtsreichen Turnaround-Kandidaten.Spekulativ orientierte Anleger, die kurzfristige Dips wie am Donnerstag ertragen können, liegen mit der Aktie richtig, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.11.2019)Mit Material von dpa-AFX