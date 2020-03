Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 14 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 2018 erreichte ProSiebenSat.1 auf den digitalen Plattformen des Konzerns 3 Milliarden Video Views. In seine 120.000 Programmstunden investiert das Unternehmen jedes Jahr mehr als eine Milliarde Euro.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit führenden Portfoliounternehmen aus den Bereichen Verbraucherberatung, Partnervermittlung, Erlebnisgeschenke & Geschenkgutscheine sowie Beauty & Lifestyle.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen rund 7.000 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (19.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) unter die Lupe.Beim Unterföhringer Konzern würden derzeit nicht nur die Sorgen wegen der Coronavirus-Epidemie hohe Wellen schlagen. Auch das Personalkarussell nehme weiter Fahrt auf. Nachdem Vize-Vorstandschef Conrad Albert seinen vorzeitigen Abschied angekündigt habe, würden sich bereits die nächsten Änderungen im Top-Management anbahnen.Zwei Großinvestoren, der tschechische Milliardär Daniel Kretínský und der italienische TV-Konzern Mediaset, würden offenbar bei der Hauptversammlung erwägen, die Abwahl von Aufsichtsratschef Werner Brandt zu beantragen. Das habe das "Manager Magazin" berichtet und sich dabei auf Branchen- und Konzerninsider berufen. Bislang sei die Hauptversammlung auf den 10. Juni datiert, könnte wegen des Coronavirus aber noch verschoben werden.Die Abwahl Brandts und eine Neubesetzung des Aufsichtsrats diene dabei einem noch größeren Ziel: Laut dem Bericht wollten die beiden Großaktionäre, die gemeinsam über 25% der ProSiebenSat.1-Anteile halten würden, auf diesem Weg den umstrittenen Vorstandschef Max Conze entmachten.Im Zuge der Corona-Turbulenzen sei die ProSiebenSat.1-Aktie zeitweise auf den tiefsten Stand seit rund zehn Jahren gefallen. Aktuell zeichne sich im Bereich von 5,85 Euro eine Bodenbildung ab, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie: