Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

13,12 EUR +0,85% (10.09.2019, 16:40)



ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

DE000PSM7770



WKN ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM777



Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PBSFF



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 14 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 2018 erreichte ProSiebenSat.1 auf den digitalen Plattformen des Konzerns 3 Milliarden Video Views. In seine 120.000 Programmstunden investiert das Unternehmen jedes Jahr mehr als eine Milliarde Euro.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit führenden Portfoliounternehmen aus den Bereichen Verbraucherberatung, Partnervermittlung, Erlebnisgeschenke & Geschenkgutscheine sowie Beauty & Lifestyle.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen rund 6.500 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (10.09.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von Nicola Hahn vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Nicola Hahn von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) unter die Lupe.Das Papier des Medienkonzerns habe gerade wieder Rückenwind. Nach dem katastrophalen letzten Jahr mit einem Kursminus von fast 50 Prozent sehe es gerade nach einer Gegenbewegung aus. Grund hierfür dürfte auch eine Empfehlung der Schweizer Investmentbank UBS sein (Aktie ein Kauf, Kursziel von 16,00 auf 18,20 Euro erhöht).ProSiebenSat.1 befinde sich in einer Umbauphase vom linearen TV-Anbieter hin zum Digitalkonzern. Sollte dieser Umbau gelingen, so wären langfristig wieder Aktienkurse um die 20 Euro drin. Charttechnisch stehe der Titel kurz vor dem Durchbruch der 90-Tage-Linie bei 13,29 Euro. Sollte diese überwunden werden, so wäre der GD200 bei 14,41 Euro das nächste Ziel.Mutige Anleger greifen jetzt zu, so Nicola Hahnvon "Der Aktionär". DER AKTIONÄR habe die ProSiebenSat.1-Aktie bereits in Ausgabe 35/19 nach einem Interview mit ProSiebenSat.1-CEO Max Conze zum Kauf empfohlen. (Analyse vom 10.09.2019)Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie:Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:13,16 EUR +1,90% (10.09.2019, 16:29)