Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

17,02 EUR +1,89% (23.07.2021, 13:45)



XETRA-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

17,01 EUR +2,16% (23.07.2021, 13:29)



ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

DE000PSM7770



WKN ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM777



Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM



NASDAQ OTC-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PBSFF



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) vereint führende Entertainment-Marken mit einem starken Dating- sowie Commerce & Ventures-Portfolio unter einem Dach und zählt so zu einem der diversifiziertesten Medienunternehmen in Europa.



ProSiebenSat.1 bietet beste Unterhaltung - jederzeit, überall und auf jedem Gerät. Mit seinen 15 Free- und Pay-TV-Sendern kann ProSiebenSat.1 über 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz erreichen. Zugleich nutzen monatlich rund 33 Millionen Unique User:innen die von ProSiebenSat.1 vermarkteten Online-Angebote. Hinter ProSiebenSat.1 stehen rund 7.100 Mitarbeiter. (23.07.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medienhauses ProSiebenSat.1 Media SE (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) unter die Lupe.ProSiebenSat.1-Vorstandschef Rainer Beaujean habe lange als "Erbsenzähler" gegolten. Nun mache er Tabula rasa und wolle die Sendergruppe zerschlagen. Die wichtigsten Töchter sollten laut "Manager-Magazin" an die Börse gebracht werden, der Rest verkauft oder integriert werden. Und die Digitalsparte Nucom solle abgewickelt werden.Das "Manager-Magazin" sorge für Börsengang-Fantasie und steigende Notierungen der ProSiebenSat.1-Aktie: "Die wichtigsten Töchter sollen Insidern zufolge spätestens 2022 an die Börse", heiß es. "Was nicht verkauft werden kann, könnte dann bei ProSieben integriert werden." Die große Digitalhoffnung Nucom werde wohl abgewickelt. Beaujean setze nun aufs Kerngeschäft.Es winke also eine schlankere Struktur, so ein Börsianer - vielleicht eine Voraussetzung für einen Vorstoß des italienischen Großaktionärs MediaSet auf das TV-Geschäft von ProSiebenSat.1. Eine Fusion mit dem italienischen Fernsehkonzern werde im Vorstand der Deutschen abgelehnt.Der Bericht des "Manager-Magazin" habe die ProSiebenSat.1-Aktie am Freitag in Gang gebracht. Mit 4,5% Plus auf 17,40 Euro sei sie an ihre 50-Tage-Linie zurückgekehrt. Sie habe den mittelfristigen Trendindikator aber noch nicht nachhaltig überwinden können. Zuletzt habe sie noch 17,12 Euro gekostet.(Mit Material von dpa-AFX)