Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

10,525 EUR -4,32% (13.05.2020, 14:22)



ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

DE000PSM7770



WKN ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM777



Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PBSFF



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 15 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es über 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zugleich nutzen monatlich rund 36 Mio. Unique User die von ProSiebenSat.1 vermarkteten Online-Angebote. Das weltweite Video-Channel-Network Studio71 erreicht monatlich über 9,9 Milliarden Video Views und betreibt über 1.400 Kanäle.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit führenden Portfoliounternehmen aus den Bereichen Verbraucherberatung, Partnervermittlung, Erlebnisgeschenke & Geschenkgutscheine sowie Beauty & Lifestyle.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen über 7.000 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (13.05.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Verkauf der Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media SE (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF).Die Zahlen für das erste Quartal 2020 hätten die Analysten-Erwartungen enttäuscht. Zudem habe ProSiebenSat.1 die Zielsetzungen für 2020 zurückgezogen und wolle auch keine Dividende für das Geschäftsjahr 2019 ausschütten. Dem Konzern zufolge werde in allen Segmenten eine starke Beeinträchtigung des Geschäfts durch die Corona-Pandemie erwartet. Für den Monat April seien laut Unternehmensangaben die gesamten TV-Werbeeinnahmen um rund 40% y/y zurückgegangen. Der Analyst habe seine Prognosen deutlich gesenkt (u.a. EPS 2020e: 0,74 (alt: 1,51) Euro (berichtet); EPS 2021e: 1,23 (alt: 1,59) Euro (berichtet)).Nachdem die Aktie Mitte März nach einem Kurseinbruch von deutlich über 50% den tiefsten Stand seit über zehn Jahren erreicht habe, sei der Titel wieder um knapp 50% gestiegen. Auch weil gestern (12.05.; ProSiebenSat.1-Aktie: +13%) der Finanzinvestor KKR, der schon einmal bei ProSiebenSat.1 investiert gewesen sei, einen Anteilskauf von 5,2% bekannt gegeben habe, was u.a. Fusionsspekulationen habe aufkommen lassen. Zumal neben KKR noch Mediaset und der tschechische Investor Kretinsky an ProSiebenSat.1 beteiligt seien.Bei einem von 10,90 auf 9,20 Euro reduzierten Kursziel stuft Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, die ProSiebenSat.1-Aktie von "halten" auf "verkaufen" herab. (Analyse vom 13.05.2020)Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie:Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:10,56 EUR -4,43% (13.05.2020, 14:07)