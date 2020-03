Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie:



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 14 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 2018 erreichte ProSiebenSat.1 auf den digitalen Plattformen des Konzerns 3 Milliarden Video Views. In seine 120.000 Programmstunden investiert das Unternehmen jedes Jahr mehr als eine Milliarde Euro.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit führenden Portfoliounternehmen aus den Bereichen Verbraucherberatung, Partnervermittlung, Erlebnisgeschenke & Geschenkgutscheine sowie Beauty & Lifestyle.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen rund 7.000 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (24.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) unter die Lupe.Der italienische Medienkonzern Mediaset habe seine Beteiligung an ProSiebenSat.1 aufgestockt. Die spanische Tochter Mediaset Espana habe 4,25 Prozent der Aktien erworben, damit steige der Anteil an den Münchenern insgesamt auf 20,1 Prozent, habe Mediaset am Montag mitgeteilt. ProSiebenSat.1 gebe es zum Schnäppchenpreis.Überraschend komme der Schritt nicht. Das von Silvio Berlusconi kontrollierte Unternehmen habe im November schon betont, auf 20 Prozent aufstocken zu können. Trotzdem werde es nun spannend. Die Frage sei nämlich, wie der tschechische Milliardär Daniel Kretínský reagiere. Kretínskýs Czech Media Invest habe erst vor wenigen Tagen den Anteil an ProSiebenSat.1 auf über zehn Prozent aufgestockt.Offensichtlich sei, dass beide Investoren eine einflussreiche Beteiligung wollen würden. Wie das "Manager Magazin" berichtet habe, würden Kretínský und Mediaset auf der Jahreshauptversammlung (für den 10. Juni geplant) eine Revolution planen. Aufsichtsratschef Werner Brandt solle abgewählt werden, was einem großen Ziele diene: die Abwahl des umstrittenen CEO Max Conze.Seit Conzes Amtsantritt im Juni 2018 hätten bereits zahlreiche Mitglieder des Top-Managements den Medienkonzern verlassen. Zuletzt habe Vize-Chef Conrad Albert überraschend seinen Weggang zum 30. April verkündet.Kaufchance für Mutige mit Stopp bei 4,90 Euro, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: ProSiebenSat.1 Media.