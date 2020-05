Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 15 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es über 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zugleich nutzen monatlich rund 36 Mio. Unique User die von ProSiebenSat.1 vermarkteten Online-Angebote. Das weltweite Video-Channel-Network Studio71 erreicht monatlich über 9,9 Milliarden Video Views und betreibt über 1.400 Kanäle.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit führenden Portfoliounternehmen aus den Bereichen Verbraucherberatung, Partnervermittlung, Erlebnisgeschenke & Geschenkgutscheine sowie Beauty & Lifestyle.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen über 7.000 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (12.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) unter die Lupe.Der Wiedereinstieg des US-Finanzinvestors Kohlberg Kravis Roberts (KKR) beim Unterföhringer Konzern habe am Dienstag neue Hoffnung auf eine starke Hand von Finanzinvestoren geschürt. Die ProSiebenSat.1-Aktie lege kräftig zu und sei unangefochten der Spitzenreiter das Tages im MDAX.Das Private-Equity-Haus KKR habe am Montag gegenüber der Deutschen Presseagentur von einem "finanziellen Investment" aus der Überzeugung heraus gesprochen, dass der deutsche Medienkonzern am Kapitalmarkt derzeit unterbewertet sei. Zuletzt sei die ProSiebenSat.1-Aktie im Zuge der Coronaviruskrise, die die Perspektiven bei den Werbeerlösen eintrübe, auf einem Tief seit über zehn Jahren angekommen. Die Sendergruppe spüre neuerdings mit wachsender Konkurrenz durch Streaminganbieter auch einen Umbruch in der Branche.Laut Sendergruppe halte KKR nun 5,21% der Anteile. Es sei nicht das erste Mal, dass der Finanzinvestor Anteile an der Sendergruppe innehabe - von 2006 bis 2014 sei er dort schon einmal aktiv gewesen. Und er geselle sich zu einem Kreis weiterer Investoren: Mit dem italienischen TV-Konzern Mediaset, dem tschechischen Investor Daniel Kretinsky und KKR seien nun drei Größen im Boot."Der Aktionär" habe zuletzt bereits des Öfteren darauf hingewiesen, dass die ProSiebenSat.1-Aktie von sehr günstig sei. Am Dienstag habe das Papier knapp unter der 200-Tage-Durchschnittslinie, die derzeit bei 11,64 Euro verlaufe, wieder nach unten gedreht. Gelinge nun auch bald der Sprung darüber, wäre dies ein klares charttechnisches Kaufsignal. Die ProSiebenSat.1-Aktie eigne sich jedoch weiter nur für risikobereite Anleger, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie: