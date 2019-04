Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie:



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 14 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Online-Präsenz via Web, Mobile, Smart TV, Apps und Social Media generiert mehr als fünf Milliarden Video Views jährlich. In seine 120.000 Programmstunden investiert das Unternehmen jedes Jahr mehr als eine Milliarde Euro.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit zehn führenden Portfoliounternehmen, die Online-Preisvergleich, Geschenke/Events, Dating und Beautyprodukte anbieten und jährlich 360 Millionen Kundeninteraktionen haben.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen 6.500 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (04.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) unter die Lupe.Der Höhenflug der Aktie von ProSiebenSat.1 gehe am Donnerstag weiter. Der Titel lege am Nachmittag über vier Prozent. Kurstreiber seien nach wie vor Übernahmegerüchte. Das Chartbild habe sich deutlich aufgehellt. Doch Zweifel würden bleiben: Was passiere mit der Aktie, wenn sich die Gerüchte als haltlos erweisen würden?ProSiebenSat.1 stehe plötzlich wieder im Fokus der Anleger. Die Aktie, die nach monatelanger Talfahrt völlig ausgebombt sei, habe in fünf Tagen 13 Prozent zugelegt. Die 38-Tage-Linie (verlaufe aktuell bei 14,94 Euro) sei nicht mehr weit entfernt. In diesem Bereich verlaufe auch ein bedeutender horizontaler Widerstand. Gelinge das Break, rücke umgehend die 90-Tage-Linie als nächster prägnanter Widerstand in den Fokus. Gelinge auch dieses Break, gelte es, den GD200 zu knacken.Fakt sei: Die Lage, in der sich ProSiebenSat.1 befinde, sei schwierig. Der Werbemarkt verlagere sich zunehmend weg vom klassischen Fernsehen hin ins Internet. Die werberelevante Zielgruppe, die 14- bis 49-Jährigen, würden zunehmend Streaming-Dienste wie Netflix, Amazon Prime und Youtube und bald auch Apple TV plus und Disney+ schauen. In Deutschland sei der TV-Werbemarkt in den vergangenen vier Jahren lediglich um 6,7 Prozent auf 4,9 Milliarden Euro gewachsen. Indes hätten die Werbeeinnahmen im Internet um knapp ein Viertel auf 7,78 Milliarden Euro zugelegt. Schon bald könnten die Werbeeinnahmen der TV-Konzerne rückläufig sein, während Youtube und Co weiter wachsen würden.Da spiele es nur eine Nebenrolle, dass ProSiebenSat.1 derzeit auf ein KGV von nur 7 komme, bei einer Dividendenrendite von acht Prozent. Doch die sehr günstige Bewertung könnte Investoren oder Wettbewerber auf den Plan rufen. Einem Bericht der italienischen Nachrichtenagentur "Ansa" zufolge solle der italienische Medienkonzern Mediaset mögliche Zukaufkandidaten in Europa ins Visier nehmen, darunter auch ProSiebenSat.1.Insbesondere, weil das für KKR kein Neuland wäre. KKR sei von 2006 bis 2014 mit dem Investor Permira zusammen Eigentümer des TV-Konzerns aus Unterföhring gewesen. Weiterer Grund für den Einstieg eines aktivistischen Investors bei ProSiebenSat.1: Zerlegt in seine Einzelteile käme der Konzern auf einen Wert je Aktie von 24,64 Euro - ergebe ein Potenzial von aktuell 72 Prozent.Operativ gebe es derzeit wenige Gründe, die einen Kauf der ProSiebenSat.1-Aktie rechtfertigen würden. Sollten sich die Übernahmegerüchte aber verdichten, dürfte die Aktie noch ein gutes Stück zulegen. Würden sie sich als heiße Luft herausstellen, könnte die Aktie das Mehrjahrestief bei 12,61 Euro testen. Werde es geknackt, könnte es bis zehn Euro abwärts gehen.Nur risikobereite Anleger gehen eine Wette ein, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link