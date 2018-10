Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

20,13 EUR +3,76% (29.10.2018, 14:01)



Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

20,13 EUR +3,92% (29.10.2018, 14:15)



ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

DE000PSM7770



WKN ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM777



Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PBSFF



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 14 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Online-Präsenz via Web, Mobile, Smart TV, Apps und Social Media generiert mehr als fünf Milliarden Video Views jährlich. In seine 120.000 Programmstunden investiert das Unternehmen jedes Jahr mehr als eine Milliarde Euro.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit zehn führenden Portfoliounternehmen, die Online-Preisvergleich, Geschenke/Events, Dating und Beautyprodukte anbieten und jährlich 360 Millionen Kundeninteraktionen haben.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen 6.500 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (29.10.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von Nikolas Kessler, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fernsehkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) zu meiden.Der MDAX-Titel könne am Montag rund drei Prozent zulegen. Neben dem freundlichen Gesamtmarkt sorge dabei ein Zukauf in den USA für Kursgewinne.Der Medienkonzern erweitere sein Geschäft mit Online-Plattformen. Die Nucom Group, die Commerce-Tochter des Konzerns, übernehme über die Parship Elite Group die US-Partnervermittlung Eharmony, wie ProSiebenSat.1 am Montag bekannt gegeben habe. Ziel sei es, aus zwei starken Marken eins der weltweit führenden Unternehmen für Online-Partnervermittlung zu machen, so ProSiebenSat.1-Chef Max Conze.Neben Wachstums- und Synergiepotenzial solle der Zukauf auch den Weg für die Expansion der Parship Elite Group in die USA, Kanada und Australien ebnen.Die Anleger würden am Montag erleichtert reagieren, dass sich bei dem angeschlagenen Fernsehkonzern endlich wieder etwas tue - angesichts des weiterhin rückläufigen Kerngeschäfts mit TV-Werbung brauche ProSiebenSat.1 dringend neue Erlösquellen. Am stark eingetrübten Chartbild könne aber der heutige Kursanstieg kaum etwas ändern. Zudem würden Analysten bei den Q3-Zahlen am 08.11. von einer neuerlichen Enttäuschung ausgehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie: