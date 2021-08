Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) vereint führende Entertainment-Marken mit einem starken Dating- sowie Commerce & Ventures-Portfolio unter einem Dach und zählt so zu einem der diversifiziertesten Medienunternehmen in Europa.



ProSiebenSat.1 bietet beste Unterhaltung - jederzeit, überall und auf jedem Gerät. Mit seinen 15 Free- und Pay-TV-Sendern kann ProSiebenSat.1 über 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz erreichen. Zugleich nutzen monatlich rund 33 Millionen Unique User:innen die von ProSiebenSat.1 vermarkteten Online-Angebote. Hinter ProSiebenSat.1 stehen rund 7.100 Mitarbeiter. (06.08.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medienhauses ProSiebenSat.1 Media SE (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) unter die Lupe.ProSiebenSat.1-Chef Rainer Beaujean habe für mehr als 250.000 Euro Aktien seines Unternehmens nachgekauft. Dabei habe es sich um keine Pflichtinvestition gehandelt, habe eine Unternehmenssprecherin auf Nachfrage am Freitag gesagt. Es sei bereits der zweite Aktienkauf in diesem Jahr. Anfang März habe Beaujean bereits für knapp eine halbe Million Euro Papiere des Unterföhringer Medienkonzerns erworben.Bei manchen Konzernen sei das Topmanagement dazu verpflichtet, einen bestimmten Teil ihres Gehaltes in Wertpapiere des eigenen Unternehmens zu investieren. Kurz nach seinem Start als Finanzvorstand bei ProSiebenSat.1 im Juli 2019 habe der frühere Gerresheimer-Interimschef bereits gut 1,5 Mio. Euro in Aktien des Medienkonzerns gesteckt. Damit sei Beaujean bereits seiner Investitionsverpflichtung nachgekommen.Aus technischer Sicht sei die Lage der ProSiebenSat.1-Aktie extrem spannend. Am Donnerstag habe sie die 200-Tage-Linie unterschritten und damit ein starkes Verkaufssignal generiert. Mittlerweile sei der Kurs wieder an den GD200 herangelaufen. Sollte die Marke wieder zurückerobert werden, wäre das ein zusätzliches positives Signal. Im Anschluss könnte das Papier die Hürden im Bereich von 16 Euro in Angriff nehmen. Ein Ausbruch darüber wäre die Basis für eine kräftigere Kurserholung.Seit dem Anstieg auf 19 Euro habe sich die ProSiebenSat.1-Aktie kontinuierlich gen Süden entwickelt. Auch die Zahlen am Vortag hätten das Blatt nicht wenden können. Möglicherweise sei das Investment von Konzernchef Beaujean das Startsignal für eine Trendwende. Investierte Anleger sollten weiter mit Stopp bei 13,50 Euro an Bord bleiben, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.08.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: ProSiebenSat.1 Media.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG:Ein Derivat auf ProSiebenSat.1 Media befindet sich im Hebel-Depot des AKTIONÄR.