Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

23,18 EUR -0,22% (01.08.2018, 09:30)



ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

DE000PSM7770



WKN ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM777



Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PBSFF



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



Die ProSiebenSat.1 Group (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist eines der größten unabhängigen Medienhäuser in Europa. Werbefinanziertes Free-TV ist das Kerngeschäft. Mit den Sendern SAT.1, ProSieben, kabel eins, sixx, SAT.1 Gold und ProSieben MAXX ist ProSiebenSat.1 die Nummer Eins im deutschen TV-Werbemarkt. Insgesamt erreicht das Unternehmen mit 15 Sendern in Deutschland, Österreich und der Schweiz rund 42 Mio. TV-Haushalte. Im Kerngeschäft wächst man durch neue TV-Sender sowie das HD-Distributionsgeschäft.



Wichtigster Wachstumstreiber der ProSiebenSat.1 Group ist das erfolgreiche Digital- und Ventures-Portfolio. Hierzu gehören Deutschlands größter Video-on-Demand-Anbieter maxdome, die Online-Games-Sparte sowie ein schnell wachsendes E-Commerce-Portfolio. Mit starwatch Entertainment betreibt das Medienhaus zudem ein unabhängiges Musiklabel. Und über die Red Arrow Entertainment Group entwickelt, produziert und verkauft es weltweit internationale TV-Programme.



Die ProSiebenSat.1 Media AG wurde im Jahr 2000 gegründet, ihr Hauptsitz befindet sich in Unterföhring bei München. Der Konzern ist börsennotiert und beschäftigt rund 6.500 Mitarbeiter. (01.08.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1: Bodenbildung? AktienanalyseProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist nach eigenen Angaben das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Mit insgesamt 14 Free- und Pay-TV Sendern erreiche man 45 Mio. TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Online-Präsenz von ProSiebenSat.1 via Web, Mobile, Smart TV, Apps und Social Media generiere mittlerweile mehr als fünf Mrd. Video Views im Jahr. Fernsehen sei zwar noch das Brot- und Buttergeschäft des Medienkonzerns aus Unterföhring. Mittlerweile aber erwirtschafte ProSiebenSat.1 bereits etwa die Hälfte des Gesamtumsatzes außerhalb des TV-Werbegeschäfts. Dies mache das Unternehmen unabhängiger vom Fernsehgeschäft.Am morgigen Donnerstag werde ProSiebenSat.1 die Zahlen nach dem zweiten Quartal bekannt geben. Im Mai sei man davon ausgegangen, dass das operative Ergebnis im zweiten und im dritten Quartal im Vergleich zum jeweiligen Vorjahresquartal zurückgehen würde. Diese erwartete Entwicklung spiegele im Wesentlichen Konsolidierungseffekte aus Transaktionen seit Anfang 2017 sowie eine abweichende Saisonalität der Programmkosten wider.Die Aktie von ProSiebenSat.1 könnte nach einigen Rückschlägen in den vergangenen Monaten einen Boden gefunden haben. So konnte der Kurs bei 21,32 Euro eine horizontale Unterstützung etablieren, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 01.08.2018)Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie:Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:23,19 EUR +0,22% (01.08.2018, 09:15)