Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie:



Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

9,67 EUR -2,18% (03.11.2020, 12:08)



Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

9,632 EUR -3,06% (03.11.2020, 12:22)



ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

DE000PSM7770



WKN ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM777



Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PBSFF



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 15 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es über 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zugleich nutzen monatlich rund 36 Mio. Unique User die von ProSiebenSat.1 vermarkteten Online-Angebote. Das weltweite Video-Channel-Network Studio71 erreicht monatlich über 9,9 Milliarden Video Views und betreibt über 1.400 Kanäle.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit führenden Portfoliounternehmen aus den Bereichen Verbraucherberatung, Partnervermittlung, Erlebnisgeschenke & Geschenkgutscheine sowie Beauty & Lifestyle.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen über 7.000 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (03.11.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media SE (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) unter die Lupe.Sie komme einfach nicht so recht aus dem Knick: Am Vormittag sei die Aktie von ProSiebenSat.1 mit rund vier Prozent Minus zunächst auf dem letzten Platz unter den 60 Werten im MDAX, bevor sie die Verluste etwas eindämmen könne. Nachdem der TV-Konzern bereits in den vergangenen Tagen geschwächelt habe, sorge heute eine Analysteneinschätzung für zusätzlichen Abwärtsdruck.Morgan Stanley rate zum Verkauf und gestehe ProSieben lediglich ein Kursziel von 7,50 Euro zu. Zwar seien einige Beteiligungen abseits vom TV-Kerngeschäft "interessant", aber angesichts des strukturellen Umbruchs in der Fernsehbranche sei das Analystenhaus trotzdem skeptisch.Dating, Onlinehandel und andere Beteiligungen seien einfach nicht stark genug, um den Einbruch abzufedern, meine Morgan Stanley. Die Konsolidierung in der Branche bleibe eine Herausforderung. Zudem seien die Werbeeinnahmen durch die Coronakrise unter Druck geraten. ProSieben werde auch nach den jüngsten Asset-Verkäufen weiter mit der Schuldenlast zu kämpfen haben."Der Aktionär" habe bei ProSiebenSat.1 nach dem Einstieg nahe dem Tief bereits im Sommer einen deutlichen Gewinn vom Tisch genommen und beobachte das Geschehen von der Seitenlinie. Allerdings sei Morgan Stanleys Sicht sehr negativ. Es habe sich gezeigt, dass Investoren die Aktie in den vergangenen Monaten immer wieder über die 10-Euro-Marke getrieben hätten. Ein nachhaltiger Aufwärtstrend sei aber bislang weder fundamental noch charttechnisch erkennbar. Vielleicht würden die Quartalszahlen am Donnerstag etwas mehr Klarheit bringen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: ProSiebenSat.1.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: ProSiebenSat.1.