Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 15 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es über 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zugleich nutzen monatlich rund 36 Mio. Unique User die von ProSiebenSat.1 vermarkteten Online-Angebote. Das weltweite Video-Channel-Network Studio71 erreicht monatlich über 9,9 Milliarden Video Views und betreibt über 1.400 Kanäle.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit führenden Portfoliounternehmen aus den Bereichen Verbraucherberatung, Partnervermittlung, Erlebnisgeschenke & Geschenkgutscheine sowie Beauty & Lifestyle.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen über 7.000 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (10.09.2020/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1: Analysten machen mehrere Kurstreiber für die Aktie aus - AktienanalyseAnfang August hatte die Aktie von ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) bei 8,19 Euro ein Zwischentief markiert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Damit sei ein Großteil der Erholung seit März, die bei 5,70 Euro begonnen habe, aufgezehrt gewesen. Fehlende TV-Werbeerlöse in der Corona-Krise hätten den Medienkonzern im zweiten Quartal in die Verlustzone gedrückt. Wie bei anderen Sendern in Deutschland sei zwar das Interesse der Zuschauer an Programminhalten gestiegen - aber die wichtige Ertragssäule Fernsehwerbung sei eingeknickt. Analysten wie Christoph Bast vom Bankhaus Lampe hätten bemängelt, dass der Konzern nach wie vor keine neue Jahresprognose veröffentlicht habe. Gleichzeitig habe der Experte jedoch die Aussagen des Managements zu einem weniger stark rückläufig erwarteten Werbegeschäft als "Licht am Horizont" gewertet.Doch erst eine positive Analystenstimme der Deutschen Bank habe für eine Kurserholung gesorgt. Das Bankhaus sehe wegen potenzieller Kurstreiber einen guten Einstiegszeitpunkt gekommen. Der strukturelle Gegenwind durch die Streaming-Konkurrenz sei mittlerweile in der TV-Branche eingepreist. Zu den positiven Aspekten zähle sie nun einen möglichen Börsengang der Online-Partnervermittlung unter anderem mit Parship. Zudem sei ProSiebenSat.1 interessant mit Blick auf eine Branchenkonsolidierung. Für Fantasie sorge weiterhin die Streaming-Plattform Joyn, die am 18. Juni vergangenen Jahres gestartet sei. Denn die Zahlbereitschaft steige: Wie aus einer Studie der Zeitschrift "TV Spielfilm" hervorgehe, nutze inzwischen jeder Zweite in Deutschland regelmäßig ein Streaming-Abo. (Ausgabe 36/2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:10,84 EUR +1,50% (10.09.2020, 10:38)Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:10,90 EUR +2,11% (10.09.2020, 10:54)