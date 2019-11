Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

13,685 EUR +1,07% (29.11.2019, 11:14)



ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

DE000PSM7770



WKN ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM777



Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PBSFF



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 14 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 2018 erreichte ProSiebenSat.1 auf den digitalen Plattformen des Konzerns 3 Milliarden Video Views. In seine 120.000 Programmstunden investiert das Unternehmen jedes Jahr mehr als eine Milliarde Euro.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit führenden Portfoliounternehmen aus den Bereichen Verbraucherberatung, Partnervermittlung, Erlebnisgeschenke & Geschenkgutscheine sowie Beauty & Lifestyle.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen rund 7.000 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (29.11.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von Andreas Deutsch vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) unter die Lupe.Die Charttechnik habe sich merklich verbessert. Nun stehe der MDAX-Titel an einer wichtigen Schwelle. Nachdem die 100-Tage-Linie gehalten habe und die 50-Tage-Linie durchbrochen worden sei, stehe nun das Break über die 200-Tage-Linie an. Gelinge es, seien aus charttechnischer Sicht kurzfristig schnelle Gewinne drin.In den vergangenen Wochen habe sich die 200-Tage-Linie als hartnäckige Hürde erwiesen. Doch nun stünden die Zeichen gut, dass dieser Widerstand nachhaltig überwunden werde. Das Sentiment im Markt habe sich insgesamt stark verbessert, weil sich im Zollstreit Entspannung andeute. Die Risikobereitschaft an der Börse scheine zu steigen - die Investoren würden nun auch vermehrt bei spekulativen Aktien zugreifen.Gehe es nach Sarah Simon, müsste die ProSiebenSat.1-Aktie viel höher notieren. Die Berenberg-Analystin habe am Donnerstag ihr Kaufvotum für das Papier bestätigt. Kursziel: 24 Euro. Das entspreche einem Potenzial von 77 Prozent!Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie:Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:13,69 EUR +1,07% (29.11.2019, 10:59)