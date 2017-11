ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

Die ProSiebenSat.1 Group (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist eines der größten unabhängigen Medienhäuser in Europa. Werbefinanziertes Free-TV ist das Kerngeschäft. Mit den Sendern SAT.1, ProSieben, kabel eins, sixx, SAT.1 Gold und ProSieben MAXX ist ProSiebenSat.1 die Nummer 1 im deutschen TV-Werbemarkt. Insgesamt erreicht das Unternehmen mit 15 Sendern in Deutschland, Österreich und der Schweiz rund 42 Mio. TV-Haushalte. Im Kerngeschäft wächst man durch neue TV-Sender sowie das HD-Distributionsgeschäft.



Wichtigster Wachstumstreiber der ProSiebenSat.1 Group ist das erfolgreiche Digital- und Ventures-Portfolio. Hierzu gehören Deutschlands größter Video-on-Demand-Anbieter maxdome, die Online-Games-Sparte sowie ein schnell wachsendes E-Commerce-Portfolio. Mit starwatch Entertainment betreibt das Medienhaus zudem ein unabhängiges Musiklabel. Und über die Red Arrow Entertainment Group entwickelt, produziert und verkauft es weltweit internationale TV-Programme.



Die ProSiebenSat.1 Media AG wurde im Jahr 2000 gegründet, ihr Hauptsitz befindet sich in Unterföhring bei München. Der Konzern ist börsennotiert und beschäftigt rund 3.500 Mitarbeiter in zwölf Ländern. (10.11.2017/ac/a/d)

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) charttechnisch unter die Lupe.Bereits seit zwei Jahren befinde sich die ProSiebenSat.1-Aktie auf dem Rückzug. Gestern habe der Medientitel den nächsten Nackenschlag verkraften müssen. Schließlich sei der Titel unter die letzten drei zyklischen Tiefs bei 27,91/27,83/27,30 EUR gefallen. Aufgrund der gestrigen Kursschwäche sei gleichzeitig auch die Parallele (akt. bei 27,10 EUR) zum Abwärtstrend seit November 2015 unterschritten worden.Der nächste Rückzugsbereich ergebe sich nun aus dem Zusammenspiel des 61,8%-Fibonacci-Retracement des Hausseimpulses von August 2011 bis November 2015 (25,64 EUR) sowie den verschiedenen Hochpunkten vom 1. Quartal 2011 bei rund 25 EUR. Könne auch diese Bastion den Kursverfall nicht stoppen, definiere das Hoch vom Juli 2015 (21,00 EUR) die nächste Unterstützung.Für ein kleines Gegengewicht würden aktuell die quantitativen Indikatoren sorgen. Sowohl der MACD als auch der RSI würden bereits auf historisch niedrigen Niveaus notieren - der Oszillator befinde sich dabei sogar im überverkauften Bereich. Um den Bären Einhalt zu gebieten, bedürfe es allerdings zwingend einer Rückeroberung des o. g. Kreuzwiderstands bei gut 27 EUR, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 10.11.2017)Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:25,24 EUR -1,94% (10.11.2017, 09:32)Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:25,345 EUR -1,36% (10.11.2017, 09:47)