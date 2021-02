Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

15,59 EUR -0,26% (08.02.2021, 17:14)



Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

15,58 EUR -0,48% (08.02.2021, 17:29)



ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

DE000PSM7770



WKN ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM777



Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PBSFF



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 15 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es über 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zugleich nutzen monatlich rund 36 Mio. Unique User die von ProSiebenSat.1 vermarkteten Online-Angebote. Das weltweite Video-Channel-Network Studio71 erreicht monatlich über 9,9 Milliarden Video Views und betreibt über 1.400 Kanäle.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit führenden Portfoliounternehmen aus den Bereichen Verbraucherberatung, Partnervermittlung, Erlebnisgeschenke & Geschenkgutscheine sowie Beauty & Lifestyle.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen über 7.000 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (08.02.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media SE (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) unter die Lupe.Der 55. Super Bowl habe ProSieben einen erneuten Rekord beschert. Die Übertragung des Football Finals in Tampa hätten nach Angaben des Senders bis zum Ende des Messzeitraums um 3:00 Uhr am Montagmorgen im Durchschnitt 2,23 Millionen Zuschauer gesehen. Damit habe die Zahl den bisherigen Bestwert aus dem Vorjahr von 1,9 Millionen Menschen übertroffen.Der Marktanteil bei Zuschauern ab drei Jahren habe bei 31,6 Prozent gelegen (2020: 29,3 Prozent), bei der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen habe er sogar den Rekordwert von 56 Prozent erreicht. Im Vergleich zu 2020 sei das eine Steigerung von 18,1 Prozent, habe es in einer Mitteilung des Senders geheißen. Die kompletten Zahlen stünden erst am Dienstagvormittag zur Verfügung. Die Tampa Bay Buccaneers mit Superstar-Quarterback Tom Brady hätten gegen Titelverteidiger Kansas City Chiefs deutlich mit 31:9 gewonnen.Lisa Yang, Analystin von Goldman Sachs, habe das Kursziel für die ProSiebenSat.1-Aktie vor Kurzem bereits von 17,20 auf 17,90 Euro erhöht und das Rating auf "buy" belassen. Die Analysten von JPMorgan seien sogar noch etwas optimistischer. Sie sähen das Kursziel bei 21 Euro.Der MDAX-Titel habe im heutigen Tagesverlauf ein neues 52-Wochenhoch bei 15,75 Euro erreicht. Derzeit notiere die ProSiebenSat.1-Aktie 0,2 Prozent im Plus bei 15,67 Euro. Dem Papier sei im Dezember mit dem Sprung über das Junihoch 2020 ein wichtiges Kaufsignal gelungen. Diese Marke fungiere nun als Unterstützung.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie: