ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

DE000PSM7770



WKN ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM777



Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PBSFF



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



Die ProSiebenSat.1 Group (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist eines der größten unabhängigen Medienhäuser in Europa. Werbefinanziertes Free-TV ist das Kerngeschäft. Mit den Sendern SAT.1, ProSieben, kabel eins, sixx, SAT.1 Gold und ProSieben MAXX ist ProSiebenSat.1 die Nummer 1 im deutschen TV-Werbemarkt. Insgesamt erreicht das Unternehmen mit 15 Sendern in Deutschland, Österreich und der Schweiz rund 42 Mio. TV-Haushalte. Im Kerngeschäft wächst man durch neue TV-Sender sowie das HD-Distributionsgeschäft.



Wichtigster Wachstumstreiber der ProSiebenSat.1 Group ist das erfolgreiche Digital- und Ventures-Portfolio. Hierzu gehören Deutschlands größter Video-on-Demand-Anbieter maxdome, die Online-Games-Sparte sowie ein schnell wachsendes E-Commerce-Portfolio. Mit starwatch Entertainment betreibt das Medienhaus zudem ein unabhängiges Musiklabel. Und über die Red Arrow Entertainment Group entwickelt, produziert und verkauft es weltweit internationale TV-Programme.



Die ProSiebenSat.1 Media AG wurde im Jahr 2000 gegründet, ihr Hauptsitz befindet sich in Unterföhring bei München. Der Konzern ist börsennotiert und beschäftigt rund 3.500 Mitarbeiter in zwölf Ländern. (20.11.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von Aktienanalystin Sonia Rabussier von der Commerzbank:Sonia Rabussier, Aktienanalystin der Commerzbank, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q3-Zahlen zum Kauf der Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF).Das Wertpapier sei definitiv noch einen Blick wert, so die Analystin. Die negative Kursreaktion nach der letzten Prognose-Reduzierung sei übertrieben ausgefallen, so die Begründung für die Kaufempfehlung. Sie habe jedoch ihre operativen Gewinnschätzungen (EBITDA) nach unten revidiert.Sonia Rabussier, Aktienanalystin der Commerzbank, hat die ProSiebenSat.1-Aktie von "hold" auf "buy" heraufgestuft, das Kursziel jedoch von 35,00 auf 30,00 Euro reduziert. (Analyse vom 20.11.2017)Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie:25,74 EUR +1,76% (20.11.2017, 09:07)Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:25,533 EUR +0,50% (20.11.2017, 09:21)