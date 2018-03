Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

28,80 EUR +0,10% (09.03.2018, 13:18)



ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

DE000PSM7770



WKN ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM777



Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PBSFF



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



Die ProSiebenSat.1 Group (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist eines der größten unabhängigen Medienhäuser in Europa. Werbefinanziertes Free-TV ist das Kerngeschäft. Mit den Sendern SAT.1, ProSieben, kabel eins, sixx, SAT.1 Gold und ProSieben MAXX ist ProSiebenSat.1 die Nummer 1 im deutschen TV-Werbemarkt. Insgesamt erreicht das Unternehmen mit 15 Sendern in Deutschland, Österreich und der Schweiz rund 42 Mio. TV-Haushalte. Im Kerngeschäft wächst man durch neue TV-Sender sowie das HD-Distributionsgeschäft.



Wichtigster Wachstumstreiber der ProSiebenSat.1 Group ist das erfolgreiche Digital- und Ventures-Portfolio. Hierzu gehören Deutschlands größter Video-on-Demand-Anbieter maxdome, die Online-Games-Sparte sowie ein schnell wachsendes E-Commerce-Portfolio. Mit starwatch Entertainment betreibt das Medienhaus zudem ein unabhängiges Musiklabel. Und über die Red Arrow Entertainment Group entwickelt, produziert und verkauft es weltweit internationale TV-Programme.



Die ProSiebenSat.1 Media AG wurde im Jahr 2000 gegründet, ihr Hauptsitz befindet sich in Unterföhring bei München. Der Konzern ist börsennotiert und beschäftigt rund 3.500 Mitarbeiter in zwölf Ländern. (09.03.2018/ac/a/d)

Stuttgart (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von Analyst Ralph Szymczak von der LBBW:Ralph Szymczak, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF).Die von ProSiebenSat.1 Media SE (PSM) jüngst publizierten Q4-Zahlen hätten die relativ hohen Markterwartungen sowohl bei Umsatz als auch EBITDA übertroffen. Dabei hätten sowohl die TV-Sparte dank guten Werbeeinnahmen als auch die beiden Digital-Segmente die Prognosen übertreffen können. Nur die relativ kleine Content-Produktionssparte habe u.a. aufgrund von Verzögerungen und negativen Währungseffekten die Erwartungen enttäuscht. PSM wolle für das Geschäftsjahr 2017 eine oberhalb des Konsensus liegende Dividende über 1,93 EUR pro Aktie ausschütten. Die auf dem letzten Capital Markets Day publizierten neuen 5-Jahresziele hätten im Wesentlichen den Erwartungen entsprochen und würden bis 2020 zusätzliche Einsparungen über 50 Mio. EUR vorsehen. Der überraschende Abstieg aus dem DAX und eine u.E. unbegründete Short-Seller-Attacke würden die jüngste Aktienkursschwäche nicht rechtfertigen, welche daher nur temporärer Natur sein sollte.General Atlantic beteilige sich mit 25% an NuCom, welche von PSM zum 1. Januar 2018 gegründet worden sei und derzeit zehn strategische Beteiligungen an überwiegend digitalen Commerce-Plattformen halte. Der langjährige CEO Thomas Ebeling werde erwartungsgemäß am 1. Juni 2018 vom ehemaligen Dyson-CEO Max Conze abgelöst.Die Hauptrisiken für PSM seien ein wachsender Internet-Wettbewerb, steigende Kosten im TV-/VoD-Produktionsgeschäft, Akquisitions- und Integrationsrisiken sowie unerwartete konjunkturelle Risiken für den Werbemarkt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie:Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:28,77 EUR -0,10% (09.03.2018, 13:04)