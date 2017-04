ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

Die ProSiebenSat.1 Group (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist eines der größten unabhängigen Medienhäuser in Europa. Werbefinanziertes Free-TV ist das Kerngeschäft. Mit den Sendern SAT.1, ProSieben, kabel eins, sixx, SAT.1 Gold und ProSieben MAXX ist ProSiebenSat.1 die Nummer 1 im deutschen TV-Werbemarkt. Insgesamt erreicht das Unternehmen mit 15 Sendern in Deutschland, Österreich und der Schweiz rund 42 Mio. TV-Haushalte. Im Kerngeschäft wächst man durch neue TV-Sender sowie das HD-Distributionsgeschäft.



Wichtigster Wachstumstreiber der ProSiebenSat.1 Group ist das erfolgreiche Digital- und Ventures-Portfolio. Hierzu gehören Deutschlands größter Video-on-Demand-Anbieter maxdome, die Online-Games-Sparte sowie ein schnell wachsendes E-Commerce-Portfolio. Mit starwatch Entertainment betreibt das Medienhaus zudem ein unabhängiges Musiklabel. Und über die Red Arrow Entertainment Group entwickelt, produziert und verkauft es weltweit internationale TV-Programme.



Die ProSiebenSat.1 Media AG wurde im Jahr 2000 gegründet, ihr Hauptsitz befindet sich in Unterföhring bei München. Der Konzern ist börsennotiert und beschäftigt rund 3.500 Mitarbeiter in zwölf Ländern. (07.04.2017/ac/a/d)



Nach dem charttechnischen Ausbruch zu Wochenbeginn würden die Anschlussgewinne auf sich warten lassen. Wichtig sei, dass der Aktienkurs nicht wieder unter den mühsam überwundenen Abwärtstrend und die Unterstützung bei 40 Euro zurückfalle.DER AKTIONÄR bleibe zuversichtlich, dass der DAX-Titel in einem freundlicheren Marktumfeld oder bei positiven Unternehmensmeldungen zügig wieder den Vorwärtsgang einlegen und die Erholung fortsetzen werde. Gelinge der erneute Sprung über die Hürde bei 41,20 Euro, sei aus charttechnischer Sicht Luft bis in den Bereich von 46 Euro. Auf Zwölf-Monats-Sicht traue DER AKTIONÄR dem Papier sogar ein neues Allzeithoch zu.Entsprechend sollten engagierte Anleger bei der ProSiebenSat.1-Aktie weiterhin geduldig bleiben und auch Neueinsteiger können nach dem Sprung aus dem Abwärtstrend weiter zugreifen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte dabei auf 33,50 Euro nachgezogen werden. (Analyse vom 07.04.2017)