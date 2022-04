"Unser Portfolio besteht aus Unternehmen, die nichts direkt mit den Krisengebieten in der Ukraine und Russland zu tun haben. Allerdings bleibt kein Geschäftsmodell von den indirekten Risiken verschont", betone Mark Wilton. Wichtig bleibe insbesondere der direkte Kontakt zum Management der im Portfolio befindlichen Unternehmen, um schnell auf Veränderungen reagieren zu können.



"Es ist ein Unterschied, ob wir der einzige Kreditgeber sind oder einer kleinen Gruppe von Kapitalgebern angehören und deshalb ein persönliches Vertrauensverhältnis zu dem Managementteam haben oder nicht. ( ) In diesen schwierigen Zeiten profitiert man von dem direkten Kontakt, der mit Insiderwissen ausgestattet ist. Wir haben mit den Unternehmen über ihre Verkaufszahlen, ihre Lieferkettenprobleme oder Umsatzprognosen gesprochen. Welchen Einfluss die Situation auf die Arbeitskräfte hatte oder die Lagerung von Rohmaterial. Der direkte Kontakt mit den Führungskräften der Unternehmen ist wirklich wichtig, weil es ein klares Gefühl für die Risiken gibt, die das Unternehmen hat."



Aaron Gillespie betone: "In Osteuropa gibt es einen Hotspot für Softwareentwickler und -experten. Wir haben zwei oder drei Unternehmen in unserem Nordamerika-Portfolio, die hiervon betroffen sind. Dennoch bleibt der Einfluss auf das Gesamtportfolio minimal. Und mittlerweile gibt es Pläne, diese Experten aus dem Risikoregionen heraus zu bringen, um das Geschäft zu sichern."



"Wenn der Börsenhandel erstarrt und in die Krise stürzt, profitiert der Private-Credit-Markt typischerweise mit neuen Chancen. Wir haben das bereits während der Pandemie gesehen und sehen das jetzt wieder", so Wilton. Eine Herausforderung bleibe es allerdings, angesichts der steigenden Inflation und den potenziell steigenden Zinssätzen, das Portfolio zu optimieren. Gillespie ergänze: "Rund 50 Prozent unserer Portfolio-Unternehmen haben uns mitgeteilt, dass sie bereits Preiserhöhungen an ihre Kunden weitergeben konnten und ihre Margen stabil geblieben sind."



Gillespie betone, wie wichtig Diversifikation im Portfolio bei Barings sei, das global mehr als 100 Unternehmen umfasse. "Bei unserer Recherche, wie resilient unser Portfolio in dem von Inflation und Disruption geprägten Umfeld ist, haben wir herausgefunden, dass die durchschnittliche EBITDA-Marge mehr als 25 Prozent beträgt. Dies zeigt, dass die Unternehmen sehr werthaltig sind." (19.04.2022/ac/a/m)







Boston (www.aktiencheck.de) - Zunehmende geopolitische Spannungen haben die globalen Märkte in den letzten Wochen durcheinandergebracht, so die Experten von Barings.Angefangen mit Unterbrechungen in den Lieferketten von Unternehmen bis hin zu Preisschwankungen bei Öl und anderen Rohstoffen bestehe viel Unsicherheit über die potenziellen langfristigen Auswirkungen auf die globale Wirtschaftslage.Das Private-Credit-Team von Barings erörtere die Vorteile der Anlageklasse in einem Webinar: