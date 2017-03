"Price of Perfection" an den Märkten hält an

Mit der zunehmenden Reife des Wachstumszyklus der Industrieländer steige ebenfalls deren Inflation und nähere sich somit den Zielvorgaben der Zentralbanken. Diese würden von daher ihre wirtschaftliche Unterstützung zurückfahren - das geschehe allerdings je nach Region in unterschiedlichem Ausmaß. Somit würden günstige Rahmenbedingungen für die Aktienmärkte geschaffen, was wiederum den Anstieg der langfristigen Zinsraten rechtfertige.



Unternehmen würden von den günstigen Umsatzprognosen profitieren, die sich positiv auf ihre Kapitalkosten auswirken würden. Steigende Löhne und Rohstoffpreise würden sich allerdings dämpfend auf die steigenden Gewinnspannen auswirken. In den USA lägen sie bereits auf historischen Höchstständen, während sie in Europa und Japan noch Steigerungspotenzial besitzen würden.



Die höheren Aktienbewertungen seien ein Zeichen tatsächlicher Besserung. Damit sie allerdings auf derart hohem Niveau bleiben würden, müssten die Unternehmensgewinne - vor allem in den USA - überraschende Steigerungen aufweisen. Ebenso müsste die amerikanische Wirtschaftspolitik für zusätzliche Gewinnantriebe sorgen. Gleichzeitig würden die politischen Ereignisse in Europa jedoch unberechenbar bleiben und das hohe Risiko eines Rückfalls vergleichbar mit den Krisenjahren 2010 bis 2012 bergen.



Der "Price of Perfection" für Aktien müsse von daher von der künftigen Wachstums- und Gewinnentwicklung mitgetragen werden, ansonsten drohe die nächste Marktblase.





Genf (www.aktiencheck.de) - Die Expansionsphase der risikoreichen Assetklassen hält an: Die weiterhin steigenden Bewertungen der Aktienmärkte und die Entwicklung der Indices können mit den Trends der besten Börsenzeiten in den 1980er und 1990er Jahren verglichen werden, so Chefvolkswirt Patrice Gautry bei der Union Bancaire Privée (UBP).Der Grund hierfür seien starke Wachstumsperspektiven und die Annahme, dass die Zentralbanken keine drastische Abkehr ihrer jetzigen Geldpolitik vornehmen würden.