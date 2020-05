Boston (www.aktiencheck.de) - Die Verkäufe von Kleidung und Bekleidung im US-Onlinehandel sind ein weiterer Beleg für die deflationären Impulse in der US-Wirtschaft, so Tim Graf, Head of Macro Strategy for EMEA bei State Street Global Markets.



Die aktuellen, von unserem PriceStats-Team ermittelten Trends bei den Online-Bekleidungsverkäufen und -preisen stechen sowohl absolut als auch saisonal extrem hervor und zeigen eine Nachfrageschwäche, die sich zu einem der stärksten und tiefsten Rückgänge der US-Wirtschaftsaktivität entwickelt, die jemals verzeichnet wurde, so die Experten von State Street Global Markets. So sei der Anteil der als "zum Ausverkauf" klassifizierten Artikel der höchste in der kurzen Geschichte dieser Kategorie von Sonderangeboten. Die Preisnachlässe bei Kleidungsstücken im jüngst zu Ende gegangenen Monat seien auch die höchsten aller April-Monate, die man bisher erfasst habe, und würden weitgehend den Winter- und Sommerschlussverkaufspreisen entsprechen, die typischerweise im Januar oder Juli zu beobachten seien.



Zusammenfassend lasse sich sagen, dass die Deflation nicht nur ein energiebezogenes Phänomen sei. Einige Sektoren, die von der Lieferkette und vom Handel abhängig seien, würden die Schwäche in anderen Branchen ausgleichen, aber der Trend bei der Gesamtinflation sei eindeutig, und die Schwäche der Bekleidungspreise drohe die Deflation in Mode zu bringen. (05.05.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.