Kurzprofil PowerCell Sweden AB:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (15.03.2021/ac/a/a)



Das schwedische Unternehmen könne einen neuen Folgeauftrag von einem Luftfahrt-Start-up verbuchen. Das Start-up ZeroAvia habe einen Folgeauftrag für MS-100-Brennstoffzellen-Systeme aufgegeben. Gegenwert: 5,1 Millionen SEK (Schwedische Kronen, etwa 0,5 Mio. Euro). Die Auslieferung solle dem Vernehmen nach im zweiten oder dritten Quartal erfolgen.Nach anfänglichen Kursgewinnen an der Heimatbörse in Stockholm drehe die Aktie jedoch zu Wochenbeginn ins Minus. Der Wert brauche mehr Impulse, um wieder den Weg nach oben einzuschlagen.Die PowerCell Sweden-Aktie habe sich nach dem Ausverkauf bei Wasserstoff-Aktien im Bereich der 200-Tage-Linie stabilisieren können. Für eine nachhaltige Aufwärtsbewegung bedürfe es einen noch stärkeren Newsflow, denn das Unternehmen werde mit einem Börsenwert von etwa 1,5 Mrd. Euro schon gut bezahlt (erwarteter Umsatz für 2021: knapp 14 Mio. Euro). Für spekulativ ausgerichtete Trader werde die PowerCell Sweden-Aktie allmählich wieder interessant, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.03.2021)