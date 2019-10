Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie:



10,38 EUR +6,35% (04.10.2019, 09:21)



Kurzprofil PowerCell Sweden AB:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (04.10.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Spezialisten PowerCell Sweden (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.Der Titel konsolidiere auf einem hohen Niveau. Selbst eine Abstufung von Pareto Securities - von "buy" auf "hold" mit einem Kursziel von 105 Schwedische Kronen habe für keinen Abgabedruck gesorgt. DER AKTIONÄR zeige auf, was die Analysten der Investmentbank von PowerCell in den kommenden Jahren erwarten würden.Pareto Securities gehe ab 2021 von einer spürbaren Umsatzbelebung und kräftig steigenden EBIT-Margen aus. Von 2019 auf 2020 kalkuliere die Investmentbank mit einem Erlösplus von 171,5 Prozent auf 182 Mio. Kronen (etwa 16,8 Mio. Euro). Für 2021 prognostiziere Pareto Securities Umsätze in Höhe von 530 Mio. Kronen.Die Analysten würden erwarten, dass PowerCell keine zusätzlichen liquiden Mittel bis zur Gewinnschwelle benötigen würden. Denn durch den Bosch-Deal seien die Schweden in Q2/2019 in den Genuss von 50 Mio. Euro gekommen.Mit Bosch an der Seite habe PowerCell die Weichen für eine wachstumsstarke Zukunft gestellt. Doch das Unternehmen müsste auch liefern, um die ambitionierte Bewertung zu rechtfertigen. Die Erwartungen seien hoch, aber erreichbar.Anleger sollten auf dem gegenwärtigen Niveau Zukäufe zurückstellen und erste Teilgewinne realisieren, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link