Kurzprofil PowerCell Sweden AB:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (05.11.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Spezialisten PowerCell Sweden (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.Das schwedische Unternehmen habe einen Vertrag mit der Havyard Group über die Entwicklung des Designs und der technischen Spezifikationen für ein emissionsfreies Brennstoffzellensystem geschlossen. Das System solle in Zukunft auf Schiffen zum Einsatz kommen. Das erste System würden die Unternehmen planen, auf einer Route der Reederei Havila Kystruten zu installieren. Auch ein DAX-Konzern sei bei diesem Projekt mit von der Partie: Linde Engineering werde bei dem Projekt als Zulieferer für den Tank agieren. Der DAX-Konzern könnte langfristig vom Wasserstoff-Boom in der Mobilität der Zukunft und Industrie profitieren.Bei PowerCell sollten auf dem aktuellen Kursniveau Zukäufe zurückgestellt werden. Charttechnisch sei das Bild nach wie vor überhitzt, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.11.2019)Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie:Tradegate-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:13,86 EUR -3,48% (05.11.2019, 08:28)