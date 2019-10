Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie:



01.10.2019



Kurzprofil PowerCell Sweden AB:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (01.10.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Spezialisten PowerCell Sweden (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.Top-Partner, positiver Newsflow und ein Traum-Chart: PowerCell sei einer der großen Gewinner im laufenden Jahr. Seit der ersten Präsentation in der "Aktionär"-Ausgabe 37/2018 habe sich der Hot-Stock ausgehend vom Empfehlungskurs bei 3,22 Euro auf über 10,40 Euro vervielfacht. Doch sei diese Neubewertung in diesem Maße gerechtfertigt?Und wie. Dank der umfassenden Kooperation mit Bosch sei der Brennstoffzellen-Spezialist PowerCell in eine neue Dimension aufgestiegen. Denn mit dem deutschen Partner lasse sich eine Serienfertigung realisieren. "Der S3 Stack, auf den sich die Kooperation von Bosch und Powercell bezieht, ist hinsichtlich seiner Leistung äußerst kompakt und leicht - und lässt sich damit leichter in Fahrzeuge integrieren", habe Jürgen Gerhardt, Leiter des Produktbereichs für mobile Brennstoffzellen bei der Robert Bosch GmbH, im Mai gegenüber "Der Aktionär" erklärt.Doch in Sachen Bewertung müsse sich PowerCell allmählich sputen. Einer Marktkapitalisierung von rund 520 Millionen Euro stehe ein zu erwartender Jahresumsatz für 2020 von etwa 20 Millionen Euro gegenüber. Das entspreche einem Kurs/Umsatz-Verhältnis von knackigen 26.Anleger sollten angesichts der hohen Bewertung und der kräftigen Aufwärtsbewegung zuletzt Zukäufe zurückstellen. Wer bereits investiert ist, sollte über erste Gewinnmitnahmen nachdenken und die Position gegebenenfalls zu niedrigeren Kursen wieder aufstocken, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Neuer Stopp liege bei 7,00 Euro. (Analyse vom 01.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link