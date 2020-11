Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil PowerCell Sweden AB:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (26.11.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Spezialisten PowerCell Sweden (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.Im Vergleich zum US-Konkurrenten Plug Power sei es bei PowerCell zuletzt etwas ruhig bestellt gewesen. Doch nun seien die Schweden der European Clean Hydrogen Alliance, einer Initiative der Europäischen Union (EU), beigetreten. Und es gebe hochinteressante Entwicklungen bei einem Partner des Brennstoffzellen-Spezialisten.Dass sich PowerCell der EU-Initiative irgendwann anschließen werde, sei zu erwarten gewesen. Inzwischen ziere die Liste der European Clean Hydrogen Alliance Hunderte Unternehmen sowie eine Vielzahl an Behörden, Forschungsorganisationen, gemeinnützige Vereine/Stiftungen, Finanzinstitute und andere Organisation.Anfang November 2019 habe PowerCell einen Vertrag mit der Havyard Group über die Entwicklung des Designs und der technischen Spezifikationen für ein emissionsfreies Brennstoffzellensystem geschlossen. Damals sei die Vertragslaufzeit auf ein Jahr festgelegt worden.Zweifelsohne bleibe PowerCell einer der aussichtsreichsten Entwickler von Brennstoffzellen, auch wenn es in Zukunft keine weitere Zusammenarbeit mit Havyard geben sollte. Mit Bosch hätten die Schweden bereits einen starken Partner und Aktionär an der Seite, um die Brennstoffzellen-Produktion mit dem hauseigenen Stack S3 voranzutreiben.Langfristig bleibt die PowerCell Sweden-Aktie trotz hoher Bewertung aussichtsreich, allerdings sollten investierte Anleger nie den spekulativen Charakter des Wertes aus den Augen verlieren, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.11.2020)