Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

24,50 EUR -10,09% (24.02.2020, 09:10)



ISIN PowerCell Sweden-Aktie: SE0006425815

SE0006425815



WKN PowerCell Sweden-Aktie: A14TK6

A14TK6



Ticker-Symbol PowerCell Sweden-Aktie: 27W

27W



Nasdaq Stockholm-Symbol PowerCell Sweden-Aktie: PCELL

PCELL



Kurzprofil PowerCell Sweden AB:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (24.02.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des schwedischen Brennstoffzellen-Spezialisten PowerCell Sweden (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.Der schwedische Brennstoffzellen-Entwickler PowerCell werde am Donnerstag (27. Februar) die Zahlen zum vierten Quartal vorlegen. Erik Paulsson, Analyst bei Pareto Securities, rechne mit roten Vorzeichen. Im Gesamtjahr hingegen dürfte PowerCell einen satten Gewinn verbuchen. Dieser Ausreißer nach oben habe einen Grund.Paulsson prognostiziere einen Umsatz von 26,1 Millionen Schwedische Kronen (etwa 2,47 Millionen Euro) im vierten Quartal. Unter dem Strich solle ein Fehlbetrag von 0,27 Kronen (rund 0,03 Euro Verlust) je Aktie in den Büchern stehen.Im Geschäftsjahr 2019 hingegen sehe das ganze etwas anders aus: Paulsson kalkuliere hierbei mit einem Umsatz von 65,9 Millionen Kronen (6,24 Millionen Euro) und einem satten Gewinn von 8,96 Kronen (0,85 Euro) pro Papier.Die PowerCell-Aktie habe in den letzten Monaten eine beeindruckende Performance auf das Börsenparkett gezaubert. Doch der Hot-Stock sei in eine Fahnenstange hineingelaufen.Ausnahmslos risikobewusste Neueinsteiger versuchen mit einem Abstauberlimit bei 21,00 Euro zum Zug zu kommen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Die Position sollte dann unbedingt mit einem Stopp bei 16,00 Euro abgesichert werden. (Analyse vom 24.02.2020)