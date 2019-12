Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (05.12.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Brennstoffzellen-Spezialisten PowerCell Sweden (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es gebe erneut Veränderungen in der Aktionärsstruktur beim schwedischen Brennstoffzellen-Entwickler PowerCell. Ein ehemaliger Ankerinvestor steige plötzlich wieder ein.Erst vor wenigen Wochen habe Midroc New Technology alle PowerCell-Anteile an die Robert Bosch GmbH verkauft. Damit kontrolliere Bosch nun knapp 5,85 Millionen Aktien, was einer Beteiligung von 11,3 Prozent entspreche.Wie PowerCell nun bekannt gegeben habe, kehre Midroc New Technology in den Kreis der Großaktionäre zurück. Der Venture-Capital-Geber kralle sich gut 2,1 Millionen Aktien von der belgischen Investmentfirma Finindus. Fortan kontrolliere Midroc New Technology wieder 4,1 Prozent der Stimmrechte, Finindus bleibe mit einer Beteiligung von 3,9 Prozent ebenfalls im großen Stil bei PowerCell engagiert.PowerCell zähle zweifelsohne zu den Shootingstars auf dem europäischen Kurszettel in diesem Jahr."Der Aktionär" rät auf dem aktuellen Kursniveau allerdings aufgrund der hohen Bewertung von Zukäufen ab, investierte Anleger halten an der Restposition fest, so Michel Doepke. (Analyse vom 05.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link