9,27 EUR -0,32% (14.05.2019, 12:41)



99,50 SEK +0,10% (14.05.2019, 12:39)



SE0006425815



A14TK6



27W



PCELL



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (14.05.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Nicola Hahn von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die PowerCell Sweden-Aktie (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.Nach der Bekanntgabe des Bosch Deals im April habe die Aktie des schwedischen Unternehmens PowerCell fast 90 Prozent zugelegt und sogar zwischenzeitlich an der zehn Euro-Marke gekratzt. Die Aktie habe nach dem extremen Anstieg auf hohem Niveau konsolidieren können. Jetzt aber drohe eine Korrektur.Im April hätten die Schweden eine Kooperation mit Bosch angekündigt, um Brennstoffzellen in Zukunft in Serienfertigung zu bringen. Diese Bekanntgabe habe bei Anlegern zu einer Neubewertung des Unternehmens geführt, da PowerCell sich somit langfristig eine exzellente Position im Bereich der Brennstoffzellentechnologie sichere. Besonders relevant für die Serienfertigung solle nach Angaben von Bosch der sogenannte Stack 3 sein, der sich besonders aufgrund seiner Kompaktheit und dem geringen Gewicht gut in Fahrzeugen integrieren lasse.Wegen offenbar großer Erwartungen an den Deal mit Bosch habe die Aktie zuletzt relative Stärke bewiesen - trotz eines deutlichen Wachstumsrückgangs. Bislang zeige die Aktie keine Anzeichen von Schwäche und habe sich im Bereich zwischen acht und zehn Euro festgesetzt. Doch die Gefahr eines Rücksetzers nach der Rally bestehe weiter.Anleger, die noch nicht investiert sind, legen sich mit einem Abstauberlimit bei acht Euro auf die Lauer, so Nicola Hahn von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link