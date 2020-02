Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

21,10 EUR +4,98% (10.02.2020, 10:36)



ISIN PowerCell Sweden-Aktie:

SE0006425815



WKN PowerCell Sweden-Aktie:

A14TK6



Ticker-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

27W



Nasdaq Stockholm-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

PCELL



Kurzprofil PowerCell Sweden AB:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (10.02.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des schwedischen Brennstoffzellen-Spezialisten PowerCell Sweden (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.PowerCell habe ein System an das italienische Schiffbauunternehmen Fincantieri geliefert. Das MS-30-Brennstoffzellensystem komme für Tests zum Einsatz.Fincantieri mit Hauptsitz im norditalienischen Triest gehöre zu den weltgrößten Schiffsbauern. Laut PowerCell habe Fincantieri bereits eine Luxusyacht für den Einsatz von Brennstoffzellen auf den Markt gebracht. Zahlen zum Deal würden die Schweden nicht veröffentlichen.Die Schweden hätten bei einigen hochinteressanten Projekten im Schiffsbereich einen Fuß in die Tür gestellt. An dieser Stelle sei auch die Partnerschaft mit Siemens zu nennen. "Sehr wichtig für uns ist auch die Absichtserklärung mit Siemens. Wir arbeiten eng mit ihnen zusammen, um Brennstoffzellen für Marineanwendungen zu entwickeln", so PowerCell-CEO Per Wassén gegenüber dem AKTIONÄR im Frühjahr letzten Jahres.Angesichts der extrem hohen Bewertung sollten Zukäufe bei der PowerCell Sweden-Aktie zurückgestellt werden, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link