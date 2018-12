Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (19.12.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die PowerCell Sweden-Aktie (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.Der schwedische Brennstoffzellen-Entwickler habe eine Absichtserklärung über eine gemeinsame Entwicklungszusammenarbeit mit dem deutschen Zulieferer Bosch geschlossen. Aktuell würden sich beide Parteien in Verhandlungen befinden - der finale Vertrag solle im ersten Halbjahr 2019 fixiert werden. An der Börse kämen die Nachrichten gut an, die Aktie könne rund 10% zulegen.PowerCell-Brennstoffzellen sollten in Zukunft unter anderem in Bosch-Prototypen für die Automobilindustrie zum Einsatz kommen. In den nächsten Monaten gehe es um die Details - darunter der Umfang der Zusammenarbeit, Rechte, Anwendungsbereiche, Produktions- und Lizenzverträge sowie Vergütungs- und Lizenzgebühren.Mit Bosch habe PowerCell einen dicken Fisch an der Angel. Der Name Bosch sei schon im Zusammenhang mit dem Start-up Nikola Motor gefallen. Denn der deutsche Zulieferer werde die Nikola-Trucks mit der nötigen Hard- und Software ausstatten. In einer Pressemitteilung heiße es: "Bosch und Nikola Motor setzen Trucks mit Brennstoffzelle und elektrischer Achse unter Strom". Wer für die Brennstoffzelle an sich als Entwickler und Produzent zuständig sein solle, habe Nikola Motor bis dato nicht veröffentlicht. Doch es würden sich auch nach dem Bosch-Deal die Anzeichen verdichten, dass PowerCell als Lieferant infrage komme.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link