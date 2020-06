Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie:



Kurzprofil PowerCell Sweden AB:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (29.06.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Spezialisten PowerCell Sweden (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.PowerCell könne sich weiter auf den Partner und Großaktionär Bosch verlassen. Das deutsche Unternehmen habe in der Vorwoche erneut einen Auftrag für Brennstoffzellen-Stacks bei den Schweden platziert. Die Partnerschaft sei für PowerCell von enormer Bedeutung, schließlich wolle Bosch in Zukunft Brennstoffzellen mit PowerCell-Technologie im großen Stil fertigen.PowerCell beziffere den Auftrag auf etwa 26 Mio. Schwedische Kronen (umgerechnet 2,47 Mio. Euro). Der Auftrag werde in Laufe des Jahres kontinuierlich abgefertigt und umfasse mehrere PowerCell S3-Brennstoffzellen-Stacks, die im Rahmen der gemeinsamen Entwicklungs- und Lizenzvereinbarung an Bosch ausgeliefert würden.Für Jürgen Gerhardt, Produktbereichsleiter mobile Brennstoffzelle bei der Robert Bosch GmbH, stehe fest: "Die Brennstoffzellen-Technologie hat einen Stand erreicht, mit dem eine Serienindustrialisierung vorangetrieben werden kann", so der Experte gegenüber dem AKTIONÄR bereits im Februar 2020. "Als Zulieferer sind unsere Serienanläufe eng an die Planungen unserer Kunden geknüpft. Wir planen aktuell mit einem Serienstart in 2022/23", erkläre Gerhardt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link