Kurzprofil PowerCell Sweden AB:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (18.12.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Spezialisten PowerCell Sweden (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.Das australische Unternehmen ENGV habe bei der schwedischen PowerCell einen neuen Auftrag platziert. Im Konkreten sollten die Skandinavier ein MS-100-Brennstoffzellensystem nach Down Under liefern. Das System komme in einem stationären Wasserstoffstrom-Demonstrationsprojekt in Westaustralien zum Einsatz.Im ersten Quartal 2021 solle das Brennstoffzellen-System ausgeliefert werden. Die Einheit von PowerCell werde Teil eines hybriden Solar- und Wasserstoff-Energiesystems, ein Projekt, das von Horizon Power entwickelt werde. Finanzielle Unterstützung erhalte das Vorhaben von der Australian Renewable Energy Agency (ARENA) und der westaustralischen Regierung.Im November habe Australien eine nationale Wasserstoffstrategie veröffentlicht. Auch dort habe man erkannt, welches Potenzial in diesem Energieträger stecke.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie: