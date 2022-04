Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

13,595 EUR -4,09% (29.04.2022, 15:30)



NASDAQ Stockholm-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

139,50 SEK -1,4134% (29.04.2022, 15:16)



ISIN PowerCell Sweden-Aktie:

SE0006425815



WKN PowerCell Sweden-Aktie:

A14TK6



Ticker-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

27W



NASDAQ Stockholm-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

PCELL



Kurzprofil PowerCell Sweden AB:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, NASDAQ Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (29.04.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alexandra Jarchau vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, NASDAQ Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.Am Donnerstag habe PowerCell seine Quartalszahlen veröffentlicht. Der Umsatz des schwedischen Unternehmens sei zwar leicht gestiegen, das Betriebsergebnis und der operative Cashflow würden jedoch zu wünschen übrig lassen. Das schlechte Ergebnis würden die Anleger abstrafen. Die Aktie habe bereits 18 Prozent verloren.Das Betriebsergebnis von PowerCell für das erste Quartal habe die Anleger mit -28,6 Millionen Schwedischen Kronen (SEK) (-2,77 Millionen Euro) enttäuscht. Im Vorjahreszeitraum habe es -23,9 Millionen Schwedische Kronen (-2,32 Millionen Euro) betragen. Den Verlust begründe der Brennstoffzellen-Hersteller mit Investitionen in Vertrieb und Marketing.Auch der operative Cashflow des Unternehmens sei niedriger gewesen als im Vorjahreszeitraum. Laut PowerCell sei für den Aufbau von Lagerbeständen mehr Working Capital notwendig gewesen. Mit -42,2 Millionen Schwedischen Kronen (-4,1 Millionen Euro) habe sich der operative Cashflow um fast 277 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal 2021 (-11,2 Millionen Schwedische Kronen; -1,09 Millionen Euro) verschlechtert.Leicht steigern können habe das Unternehmen auch den Bruttogewinn. Er habe im ersten Quartal 2022 9,8 Millionen Schwedische Kronen (950.000 Euro) betragen. In den ersten drei Monaten des vergangenen Jahres habe das Unternehmen 9,6 Millionen Schwedische Kronen (930.000 Euro) vermeldet. Das Wachstum sei auf eine stabile Entwicklung der Bruttomarge zurückzuführen, die sich im vergangenen Quartal auf 32,8 Prozent belaufen habe, so PowerCell. Im Vorjahreszeitraum habe sie bei 32,4 gelegen.Der Brennstoffzellen-Markt verspreche langfristig viel Potenzial. Aktien aus dem Wasserstoffsektor seien allerdings etwas für Anleger mit starken Nerven. Die Aktie von PowerCell befindet sich derzeit nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionär", so Alexandra Jarchau von "Der Aktionär" zur PowerCell Sweden-Aktie. (Analyse vom 29.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link