Stockholm-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

195,10 SEK +0,05% (30.08.2021, 12:38)



ISIN PowerCell Sweden-Aktie:

SE0006425815



WKN PowerCell Sweden-Aktie:

A14TK6



Ticker-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

27W



Nasdaq Stockholm-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

PCELL



Kurzprofil PowerCell Sweden AB:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (30.08.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Spezialisten PowerCell Sweden (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.Die Lage beim Papier des schwedischen Unternehmens helle sich wieder auf. Der Quartalsbericht vom 20. August sei zunächst nicht besonders gut bei den Investoren angekommen, obwohl PowerCell Sweden das umsatzstärkste Quartal der Unternehmensgeschichte und einen optimistischen Ausblick habe vorlegen können. Dann sei die Kehrtwende gefolgt und die PowerCell Sweden-Aktie habe sich vom Jahrestief bei 164 SEK (Schwedische Kronen) erholt. Der Titel habe innerhalb der letzten Handelswoche rund 16% zugelegt und notiere nun an einem Widerstand bei der wichtigen psychologischen 200-SEK-Marke. Meistere die Aktie den Ausbruch bald, wäre dies ein starkes Zeichen für eine weitere Erholung. Es werde ein neues Kaufsignal generiert und der Abwärtstrend abgelöst. Das sollte weitere Käufer anziehen.Die PowerCell Sweden-Aktie stecke seit Mitte Mai in einer ausgeprägten Range fest. Dank der neuen Impulse würden Anleger wieder Hoffnung schöpfen und die technische Lage verbessere sich. Noch könne keine Entwarnung gegeben werden, aber sobald der Ausbruch gemeistert werde, sei das Schlimmste überstanden, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.08.2021)Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie:Tradegate-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:19,20 EUR +0,66% (30.08.2021, 12:41)